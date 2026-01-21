Le HC La Chaux-de-Fonds a annoncé l'arrivée du Finlandais Teppo Kivelä (58 ans) comme entraîneur. Son contrat court jusqu'au terme de la saison.

Le nouveau coach du HCC Teppo Kivelä, quand il entraînait Winterthour. IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA ATS

Kivelä succède à Louis Matte, remercié lundi. Le technicien finlandais n'est pas un inconnu sur les patinoires suisses. Il a en effet dirigé Winterthour durant un peu moins de trois saisons, de l'été 2020 à novembre 2023. Il a aussi entraîné en Autriche et en Italie.

Le HCC a par ailleurs recruté jusqu'au terme de la saison l'attaquant suédois Sebastian Wännström (34 ans), en provenance des Malmö Redhawks. Cet ailier droit a beaucoup bourlingué. Il a aussi évolué par le passé en Suisse avec Ajoie en 2021/22 (19 matches, 5 buts et 4 assists).