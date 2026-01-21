  1. Clients Privés
Swiss League Teppo Kivelä succède à Louis Matte sur le banc de «La Tchaux»

ATS

21.1.2026 - 17:06

Le HC La Chaux-de-Fonds a annoncé l'arrivée du Finlandais Teppo Kivelä (58 ans) comme entraîneur. Son contrat court jusqu'au terme de la saison.

Le nouveau coach du HCC Teppo Kivelä, quand il entraînait Winterthour.
Le nouveau coach du HCC Teppo Kivelä, quand il entraînait Winterthour.
IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA

21.01.2026, 17:06

Kivelä succède à Louis Matte, remercié lundi. Le technicien finlandais n'est pas un inconnu sur les patinoires suisses. Il a en effet dirigé Winterthour durant un peu moins de trois saisons, de l'été 2020 à novembre 2023. Il a aussi entraîné en Autriche et en Italie.

Swiss League. Le HCC a tranché : Louis Matte démis de ses fonctions

Swiss LeagueLe HCC a tranché : Louis Matte démis de ses fonctions

Le HCC a par ailleurs recruté jusqu'au terme de la saison l'attaquant suédois Sebastian Wännström (34 ans), en provenance des Malmö Redhawks. Cet ailier droit a beaucoup bourlingué. Il a aussi évolué par le passé en Suisse avec Ajoie en 2021/22 (19 matches, 5 buts et 4 assists).

