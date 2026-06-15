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National League Théo Rochette signe pour un an aux Red Wings

ATS

15.6.2026 - 04:07

Après Attilio Biasca, un deuxième international suisse évoluant en National League va découvrir la NHL. L'attaquant de Lausanne Théo Rochette a annoncé lundi sur Instagram avoir signé un contrat d'un an avec les Red Wings de Detroit.

Keystone-SDA

15.06.2026, 04:07

15.06.2026, 08:01

Auteur de 23 buts et 27 assists en 53 matches disputés avec les Lions cette saison, le Lausannois de 23 ans retourne en Amérique du Nord pour tenter de s'imposer au sein de la ligue la plus compétitive au monde. Il avait déjà évolué en tant que junior entre 2018 et 2023 au Canada, principalement sous le giron des Remparts de Québec en QMJHL, où il avait inscrit 296 points en 229 matches.

Rochette a ensuite rejoint le LHC en 2023, avant de connaître également ses débuts en équipe nationale. Dans le Michigan, il rejoint une franchise prestigieuse, vainqueure à 11 reprises de la Coupe Stanley, mais qui n'a plus disputé les play-off depuis la saison 2025/16.

National League. Attilio Biasca quitte Fribourg-Gottéron pour la NHL

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