National League L’Ajoulot Thibault Frossard rebondit à La Chaux-de-Fonds

ATS

11.8.2025 - 09:45

Après avoir quitté son club de toujours, le HC Ajoie, Thibault Frossard rebondit à La Chaux-de-Fonds.

Après avoir porté toute sa vie le maillot d’Ajoie, Thibault Frossard rejoint La Tchaux.
Après avoir porté toute sa vie le maillot d’Ajoie, Thibault Frossard rejoint La Tchaux.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

11.08.2025, 09:45

Après s'être mis d'accord avec Ajoie pour résilier le bail qui les liait pour deux ans encore, le Jurassien de 32 ans file en Swiss League pour une saison. Capable de jouer au centre comme à l'aile, Frossard va amener de l'expérience et de la qualité aux Abeilles.

Lors de sa première saison en National League lors de l'exercice 21/22, il avait inscrit 28 points (10 buts) en 51 parties. Il a encore compté 18 points (9 buts) en 23/24. La saison passée fut plus difficile avec 5 points (2 buts) en 27 rencontres.

