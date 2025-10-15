  1. Clients Privés
National League Schild écope de deux matches pour un contact avec un officiel

ATS

15.10.2025 - 17:14

Coupable d'avoir touché un officiel lors de la rencontre contre Davos le 12 octobre, l'attaquant bernois Thierry Schild a écopé de deux matches de suspension.

Thierry Schild (SCB) peu avant un match de National League.
Thierry Schild (SCB) peu avant un match de National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.10.2025, 17:14

Il écope en outre d'une amende 1900 francs.

