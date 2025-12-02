  1. Clients Privés
Swiss League Le leader chute brutalement, Sierre et la Tchaux en profitent

ATS

2.12.2025 - 22:54

Leader de Swiss League, Thurgovie a essuyé une défaite 3-0 à Coire mardi. L'équipe restait pourtant sur une impressionnante série de sept victoires avant de passer à côté de son sujet dans le chef-lieu des Grisons.

Le HC Sierre de Chris McSorley s’est fait peur à Bellinzone (archive).
Le HC Sierre de Chris McSorley s’est fait peur à Bellinzone (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.12.2025, 22:54

Au Tessin, Sierre a assuré l'essentiel en battant la lanterne rouge Bellinzona Snakes 6-5 ap. Les Valaisans n'ont toutefois pas vraiment convaincu, eux qui ont vite mené 3-0 avant de s'endormir. Leur succès les remet à sept points de Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds s'est imposé 5-2 contre Arosa. Les Neuchâtelois ont fait la différence dans l'ultime tiers en marquant trois fois. Ils reviennent ainsi à huit longueurs de la tête.

