Thurgovie a remporté le duel au sommet en Swiss League en battant Sierre 3-2 ap. Le but décisif a été inscrit par Lekic après 1'58 de temps supplémentaire.

Keystone-SDA ATS

Au classement, Thurgovie passe en tête avec 25 points, tout comme son adversaire dominical. Mais l'équipe alémanique a joué un match de moins que les Valaisans. Cet affrontement entre la meilleure attaque (Sierre) et la défense la plus solide (Thurgovie) a été serré, même si les visiteurs ont beaucoup plus tiré au but que leurs adversaires. L'efficacité n'a toutefois pas été au rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds occupe la troisième marche du podium provisoire, à deux longueurs du duo de tête. Les Neuchâtelois sont allés s'imposer 5-1 à Viège.