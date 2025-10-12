  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Thurgovie remporte le duel au sommet contre Sierre

ATS

12.10.2025 - 20:02

Thurgovie a remporté le duel au sommet en Swiss League en battant Sierre 3-2 ap. Le but décisif a été inscrit par Lekic après 1'58 de temps supplémentaire.

Keystone-SDA

12.10.2025, 20:02

Au classement, Thurgovie passe en tête avec 25 points, tout comme son adversaire dominical. Mais l'équipe alémanique a joué un match de moins que les Valaisans. Cet affrontement entre la meilleure attaque (Sierre) et la défense la plus solide (Thurgovie) a été serré, même si les visiteurs ont beaucoup plus tiré au but que leurs adversaires. L'efficacité n'a toutefois pas été au rendez-vous.

La Chaux-de-Fonds occupe la troisième marche du podium provisoire, à deux longueurs du duo de tête. Les Neuchâtelois sont allés s'imposer 5-1 à Viège.

Les plus lus

Lecornu a nommé son gouvernement, le LR se fâche, la censure menace
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression
Gouvernent français: un mélange de politiques et de techniciens
Il rénove sa maison et trouve un trésor, mais il y a un hic...
«Le très respecté président Xi a juste eu un mauvais moment», selon Trump