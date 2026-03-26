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National League Tout est relancé entre Gottéron et Rapperswil, Davos manque le coche

ATS

26.3.2026 - 22:28

Deux partout, puck au centre: Fribourg-Gottéron est revenu à égalité de Rapperswil dans son quart de finale de play-off. Les Dragons se sont imposés 6-2 jeudi soir dans la patinoire saint-galloise.

Keystone-SDA

26.03.2026, 22:28

26.03.2026, 22:29

Le vent a semble-t-il tourné dans cette série. Après avoir perdu les deux premiers matches, Gottéron vient d'enchaîner deux larges victoires pour reprendre l'avantage de la glace aux Lakers, avec la manière.

Les Dragons se sont évités bien des soucis en ouvrant rapidement le score jeudi soir. A la 8e, suite à un dégagement interdit concédé par Rappi, Michael Kapla a transpercé Melvin Nyffeler entre les jambes.

Autre bonne idée des Fribourgeois: doubler la mise au moment opportun. Ils y sont parvenus après seulement 51 secondes dans le deuxième tiers-temps, Henrik Borgström profitant d'un excellent travail de Christoph Bertschy derrière le but saint-gallois (21e).

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Pas de tournant du match

Le match aurait quand même pu mal tourner pour Fribourg quelques minutes plus tard. Après un 3-0 justement refusé pour une canne haute, les Lakers ont réduit la marque à la 26e par Nico Dünner, dont la faute pourtant évidente sur Yannick Rathgeb a échappé aux zèbres.

Le défenseur des Dragons a réparé cette injustice en redonnant deux longueurs d'avance à son équipe dix minutes plus tard. Il a toutefois dû s'y reprendre à trois fois pour finalement glisser le puck entre les jambes de Nyffeler (36e).

En confiance et en maîtrise, Fribourg a assuré son succès en l'espace de 22 secondes en troisième période. Nathan Marchon s'est offert le scalp de Nyffeler en échappée après une jolie interception en zone neutre (45e), puis Kevin Nicolet a inscrit le 5-1 au terme d'un 3 contre 1 joué en solo (46e).

Seule ombre au tableau pour Gottéron: sa longue disette en power-play dans cette série s'est poursuivie, malgré le 6-1 de Rathgeb tombé quelques secondes après une supériorité numérique. Mais Roger Rönnberg se satisfera sans doute de cette large victoire, achevée sur le score de 6-2 après un dernier but de Sandro Zangger (51e).

Davos manque un puck de série

Davos a pour sa part manqué un premier puck de série à Zoug. Après trois victoires, les Grisons ont subi le réveil des Taureaux, vainqueurs 5-2 dans leur patinoire.

L'EVZ a pu compter sur une excellente entame de match, puisqu'il menait déjà 3-0 après 13 minutes. Davos a relancé le suspense dans le tiers médian en revenant à 3-2, mais Senteler et Wingerli ont assuré le succès des Zougois lors du troisième tiers-temps.

Le vainqueur de la saison régulière aura une deuxième occasion de rallier les demi-finales samedi soir (20h00), alors que Fribourg cherchera à prendre pour la première fois les commandes dans sa série.

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