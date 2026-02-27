  1. Clients Privés
National League Très belle opération pour Genève, Lausanne tombe malgré une folle remontée

ATS

27.2.2026 - 22:47

En battant Berne 4-3 ap, Genève a réalisé une très belle opération en vue d'une qualification pour les play-off. Lausanne a réussi une folle remontée, mais s'est incliné contre Zurich 4-3 tab.

Genève s’impose en prolongation et fait un grand pas.
Genève s’impose en prolongation et fait un grand pas.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 22:47

27.02.2026, 22:49

Après quatre défaites de rang, Genève-Servette a fait un grand pas vers les play-off en battant Berne 4-3 après prolongation. Les Aigles laissent la 7e place à 9 points, à quatre rencontres du terme de la saison régulière.

Les Grenat ont inscrit deux buts dans le premier tiers grâce à Jesse Puljujärvi (8e) et Sakari Manninen (14e). Mais Berne a profité du laxisme genevois pour revenir après une perte de puck de Puljujärvi – pourtant à cinq contre quatre (16e) – avant que Iakovenko n'égalise en power-play à la mi-match.

Encaissant encore en box-play (37e), on pensait que les Grenat allaient perdre le fil de la rencontre. Mais Puljujärvi pouvait encore marquer (40e) pour envoyer les deux équipes en prolongation. Celle-ci a souri aux Genevois, délivrés par un tir de Vili Saarijärvi.

Lausanne passe tout proche

Mené 3-0 jusqu'à 13 minutes du terme, le Lausanne HC a réalisé une incroyable remontée contre Zurich, en vain.

En infériorité numérique, les Vaudois ont encaissé le 1-0 de Denis Hollenstein (9e) au cours d'un premier tiers dominé par le «Z». Lausanne a bien mieux joué dans la période médiane, mais a complètement manqué le début de la troisième, encaissant le 2-0 après... huit secondes.

Mené ensuite 3-0, le LHC a fait trembler Zurich en revenant grâce à des buts de Jäger (47e), Riat (59e), puis Baragano à... 13 secondes de la fin. Tout cela après un temps mort demandé par Geoff Ward pour remobiliser ses troupes après le troisième but Zurichois.

Après une prolongation sans but, les Zurichois se sont montrés plus adroits lors des tirs au but, laissant Lausanne avec un grand point au vue de la physionomie du match.

Fribourg fait les affaires de ses rivaux

En gagnant à Rapperswil (3-2), qui chasse Lausanne et Genève au classement, Fribourg-Gottéron a rendu service à ses rivaux romands.

Par deux fois les Saint-Gallois ont mené au score, mais un doublé de Ty Rattie a permis aux Dragons de rester au contact. Et à 1'23 de la sirène finale, Patrik Nemeth a offert la victoire aux siens, faisant les affaire du LHC, qui compte 8 points d'avance.

Déjà assuré de terminer lanterne rouge, Ajoie a pour sa part concédé un cinquième revers consécutif en s'inclinant 1-0 contre un HC Lugano largement dominateur. Les Tessinois continuent de lorgner la 3e place occupée par Zurich.

Bienne manque sa chance

Bienne est passé à côté d'une très bonne opération dans la lutte pour les play-in. Vaincus 3-2 par Zoug, les Seelandais n'ont pas su profiter de la défaite de Langnau, battu 3-1 par Kloten, et restent à trois points du top 10.

Enfin, le leader Davos a obtenu une huitième victoire de rang en gagnant à Ambri 5-2.

Très belle opération pour Genève, Lausanne tombe malgré une folle remontée