Trois arbitres suisses ont été sélectionnés pour officier lors du Mondial en Suisse (15-31 mai). Il s'agit de Cédric Borga, Michael Tscherrig et Dominik Schlegel.

Cédric Borga va vivre son premier Championnat du monde en Suisse. KEYSTONE

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Cédric Borga fera ses débuts dans un championnat du monde, tandis que Michael Tscherrig et Dominik Schlegel (juge de ligne) possèdent déjà l'expérience du plus haut niveau international.

Le trio suisse a été sélectionné par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et fait partie d'une équipe de 32 arbitres issus de douze pays différents.