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Hockey sur glace Trois arbitres helvétiques sélectionnés pour le Mondial

ATS

20.4.2026 - 16:42

Trois arbitres suisses ont été sélectionnés pour officier lors du Mondial en Suisse (15-31 mai). Il s'agit de Cédric Borga, Michael Tscherrig et Dominik Schlegel.

Cédric Borga va vivre son premier Championnat du monde en Suisse.
Cédric Borga va vivre son premier Championnat du monde en Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.04.2026, 16:42

Cédric Borga fera ses débuts dans un championnat du monde, tandis que Michael Tscherrig et Dominik Schlegel (juge de ligne) possèdent déjà l'expérience du plus haut niveau international.

Le trio suisse a été sélectionné par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et fait partie d'une équipe de 32 arbitres issus de douze pays différents.

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