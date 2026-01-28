  1. Clients Privés
NHL Trois buts, un assist, quatre signatures suisses

ATS

28.1.2026 - 07:20

Trois Suisses ont trouvé le chemin des filets mardi soir en NHL.

Keystone-SDA

28.01.2026, 07:20

28.01.2026, 08:12

Nino Niederreiter a notamment inscrit son 8e but de la saison dans un match gagné 4-3 par Winnipeg sur la glace des New Jersey Devils, dont le capitaine Nico Hischier a également marqué.

«Muet» dans ses quatre précédentes sorties, Nino Niederreiter a inscrit le 4-1 à la 37e minute sur une contre-attaque. L'attaquant grison en est désormais à 19 points cette saison, et à 499 en 1020 matches joués en saison régulière de NHL.

Battus pour la deuxième fois d'affilée alors qu'ils avaient auparavant enchaîné trois succès de rang, les Devils ont réagi trop tard dans cette partie. Nico Hischier a inscrit le 4-3 à 1'46 de la fin, signant sa 17e réussite et son 40 point de la saison.

Josi buteur

Le troisième buteur suisse de la soirée fut le défenseur Roman Josi. Le capitaine de Nashville a marqué son 9e but dans cet exercice 2025/26 dans un match perdu 3-2 après prolongation par les Predators sur la glace de Boston.

Kevin Fiala s'est également illustré sur le plan offensif mardi. L'attaquant saint-gallois de Los Angeles a réussi un assist au cours d'une rencontre remportée 3-1 par les Kings à Detroit. Il est le deuxième meilleur compteur suisse de la saison avec 37 points.

