Nico Hischier est le premier Suisse à avoir atteint la barre des 20 buts en NHL cette saison.

Keystone-SDA, ats ATS

Mais la réussite du centre valaisan n'a pas suffi aux Devils, battus 2-1 aux tirs au but par les Florida Panthers mardi.

Meilleur compteur suisse de la saison avec désormais 37 points, Nico Hischier a permis aux Devils d'égaliser à 1-1 à la 43e, moins de deux minutes après que les Panthers avaient ouvert la marque. Le capitaine de New Jersey a trouvé la faille sur un tir du poignet, après une passe de son compère appenzellois Timo Meier.

Mais les Devils ont cédé durant le «shootout», un exercice dans lequel Florida est pour sa part invaincu cette saison (quatre victoires en quatre matches joués aux tirs au but). Ils conservent la 2e place de la Metropolitan Division derrière Washington, même s'ils ont perdu six de leurs huit derniers matches.

La soirée fut plus douce pour Nino Niederreiter et Roman Josi. L'attaquant grison de Winnipeg a réussi son 13e assist puis son 12e but dans cet exercice 2024/25 au cours d'une partie remportée 6-1 par les Jets face aux Canucks de Pius Suter.

Le défenseur bernois des Predators a quant à lui signé son 21e assist de la saison – et son 29e point – dans un match gagné 5-3 par Nashville face aux Vegas Golden Knights. Il a conclu cette rencontre avec un bilan personnel de +4, après avoir griffé la glace pendant près de 25 minutes.