L'année 2024 s'est terminée sans victoire suisse en NHL mardi. Les New Jersey Devils ont notamment concédé une deuxième défaite de rang en s'inclinant 3-2 à Anaheim malgré deux réussites helvétiques.

Keystone-SDA, ats ATS

Le deuxième but de la saison de Jonas Siegenthaler et le quatorzième de Timo Meier, qui ont permis aux Devils de revenir à 2-2 après les deux premières réussites des Ducks, n'ont pas suffi à faire pencher la balance. Ryan Strome a marqué le 3-2 décisif pour les Californiens à la 37e minute avant un dernier tiers-temps sans but.

Roman Josi et Nashville ont eux cédé dans le Minnesota (5-3) alors qu'ils menaient 2-1 après les 20 premières minutes. Trois buts encaissés dans le tiers médian ont été fatals aux Predators, battus pour la troisième fois de suite (27 défaites en 38 matches désormais).

Toujours leader de la division Centrale, Winnipeg s'est pour sa part incliné dans le Colorado (5-2) malgré un assist de Nino Niederreiter – son 10e de l'exercice – sur le 2-2 des Jets peu avant la deuxième sirène. L'équipe du Manitoba a ensuite concédé le but décisif à la 47e minute (Mittelstadt) avant que l'Avalanche n'inscrive deux réussites supplémentaires dans la cage vide.

Bichsel retourne en AHL

Avec un Pius Suter «muet», les Canucks de Vancouvert sont revenus bredouilles de leur déplacement à travers les Rocheuses à Calgary (défaite 3-1). Quant à Philipp Kurashev, il n'a pas pris part au «Winter Classic» organisé dans le stade de baseball des Chicago Cubs contre St. Louis (défaite des Blackhawks 6-2).

Enfin, Dallas s'est bien imposé devant son public face à Buffalo (4-2), mais Lian Bichsel n'a pas pris part à la fête. Après 8 matches de NHL (2 buts), le défenseur soleurois a été renvoyé en AHL avec l'équipe ferme des Texas Stars.