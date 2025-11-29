  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL On n’arrête plus Nico Hischier et ses «Swiss Devils»

ATS

29.11.2025 - 07:38

Les «Swiss Devils» ont décroché vendredi leur troisième succès consécutif en NHL. New Jersey a dominé Buffalo 5-0 avec notamment une nouvelle réussite de son capitaine Nico Hischier.

Keystone-SDA

29.11.2025, 07:38

29.11.2025, 07:59

Le centre valaisan a ouvert la marque après 12'07 en reprenant à bout portant un puck qui trainait devant la cage des Sabres après un centre de son compère appenzellois Timo Meier. Il en est à 22 points dont 9 dans ses quatre derniers matches, lors desquels il a marqué à chaque fois au moins un but.

Meier a quant à lui atteint la barre des 20 points cette saison grâce à cet assist. Il a réussi au moins 1 point au cours d'un quatrième match consécutif. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est quant à lui resté «muet» au sein des Devils, qui ont pu compter sur les 42 arrêts de Jake Allen.

Fiala marque, Kurashev décisif

Troisième meilleur compteur suisse de la saison, Kevin Fiala (17 points désormais) est pour sa part le premier Helvète à afficher 10 buts à son tableau de chasse 2025/26. La réussite du Saint-Gallois n'a toutefois pas suffi aux Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 5-4 aux tirs au but à Anaheim.

Philipp Kurashev a quant à lui mis fin à une disette personnelle de trois matches en signant son 13e point de la saison durant ce «Black Friday». Le Bernois a signé la passe décisive sur le but de la victoire des San Jose Sharks, qui ont battu Vancouver 3-2 grâce à une réussite d'Adam Gaudette à la 36e.

A noter aussi la superbe série du Lightning de Janis Moser. Tampa Bay s'est imposé 6-3 à Detroit, où le défenseur seelandais a été aligné durant 23'59 pour un bilan de +2, pour cueillir une sixième victoire consécutive. Avec 32 points, le Lighting pointe désormais au 2e rang de la Conférence Est, à une longueur des Devils.

Les plus lus

Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale
La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions
Accident sur l’autoroute : trois blessés et trois interpellations
La révélation de l’hiver dernier subit le même sort que Lara Gut-Behrami !
«Mensonges» : Beat Jens se défend d’avoir freiné l’accord sur les droits de douane