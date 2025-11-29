Les «Swiss Devils» ont décroché vendredi leur troisième succès consécutif en NHL. New Jersey a dominé Buffalo 5-0 avec notamment une nouvelle réussite de son capitaine Nico Hischier.

Keystone-SDA ATS

Le centre valaisan a ouvert la marque après 12'07 en reprenant à bout portant un puck qui trainait devant la cage des Sabres après un centre de son compère appenzellois Timo Meier. Il en est à 22 points dont 9 dans ses quatre derniers matches, lors desquels il a marqué à chaque fois au moins un but.

Meier a quant à lui atteint la barre des 20 points cette saison grâce à cet assist. Il a réussi au moins 1 point au cours d'un quatrième match consécutif. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est quant à lui resté «muet» au sein des Devils, qui ont pu compter sur les 42 arrêts de Jake Allen.

Fiala marque, Kurashev décisif

Troisième meilleur compteur suisse de la saison, Kevin Fiala (17 points désormais) est pour sa part le premier Helvète à afficher 10 buts à son tableau de chasse 2025/26. La réussite du Saint-Gallois n'a toutefois pas suffi aux Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 5-4 aux tirs au but à Anaheim.

Philipp Kurashev a quant à lui mis fin à une disette personnelle de trois matches en signant son 13e point de la saison durant ce «Black Friday». Le Bernois a signé la passe décisive sur le but de la victoire des San Jose Sharks, qui ont battu Vancouver 3-2 grâce à une réussite d'Adam Gaudette à la 36e.

A noter aussi la superbe série du Lightning de Janis Moser. Tampa Bay s'est imposé 6-3 à Detroit, où le défenseur seelandais a été aligné durant 23'59 pour un bilan de +2, pour cueillir une sixième victoire consécutive. Avec 32 points, le Lighting pointe désormais au 2e rang de la Conférence Est, à une longueur des Devils.