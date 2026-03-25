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NHL Roman Josi brille et les Predators enchaînent un 5e succès d'affilée

ATS

25.3.2026 - 06:59

Nashville se rapproche d'une place en play-off en NHL. Les Predators de Roman Josi ont cueilli mardi leur cinquième victoire d'affilée en battant San José 6-3.

Keystone-SDA

25.03.2026, 06:59

25.03.2026, 07:30

Roman Josi a brillé face aux Sharks, qui évoluaient une nouvelle fois sans leur attaquant bernois Philipp Kurashev (surnuméraire). Le défenseur bernois a signé son 12e but de la saison (et son 48e point), inscrivant le 3-1 d'un tir du poignet à la 12e minute. Il a terminé cette partie avec un bilan de +3.

Nashville se donne ainsi un peu d'air dans la lutte pour les séries finales. Les Preds, qui détiennent pour l'heure la deuxième «wildcard» disponible dans la Conférence Ouest, ont pris trois longueurs d'avance sur les Kings de Los Angeles et cinq sur Seattle et Winnipeg. Mais ces quatre équipes ont encore au moins onze matches au programme en saison régulière.

La soirée fut également belle pour les «Swiss Devils». New Jersey est allé s'imposer 6-4 sur la glace des Dallas Stars de Lian Bichsel, grâce notamment aux quatre points cumulés par ses joueurs suisses (deux assists pour Jonas Siegenthaler, un assist pour Nico Hischier et un but pour Timo Meier, son 20e de la saison).

Les Devils – qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés mardi – confirment ainsi leur regain de forme avec huit victoires dans leurs onze derniers matches. Mais le réveil de la franchise de Newark est sans doute trop tardif: elle accuse 11 longueurs de retard sur la dernière place qualificative pour les play-off à l'Est, alors qu'il lui reste 12 matches à disputer.

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