NHL Superbe soirée pour Nico Hischier et les Devils

ATS

25.10.2025 - 07:25

Les Devils sont irrésistibles en ce début de saison de NHL. New Jersey a cueilli vendredi sa septième victoire consécutive, la septième en huit matches, en dominant San Jose 3-1 à Newark.

Keystone-SDA

25.10.2025, 07:25

25.10.2025, 07:29

La soirée fut particulièrement belle pour le capitaine Nico Hischier. «Muet» lors des deux précédentes sorties de son équipe, le centre valaisan est impliqué sur les trois buts, avec à chaque fois un assist à la clé. ll en est à 9 points dans cet exercice 2025/26, dont 7 mentions d'assistance.

Hischier a hérité de la deuxième étoile, la première revenant au défenseur Dougie Hamilton qui a signé un doublé avant de délivrer la passe décisive sur le 3-1 de Connor Brown marqué dans une cage vide à la 60e. L'Appenzellois Timo Meier et le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit de point, affichant comme leur capitaine un bilan de +1.

Les San Jose Sharks, où le Bernois Philipp Kurashev avait fait son retour dans l'alignement après deux matches dans les tribunes, ont ouvert la marque sur une réussite de William Eklund en supériorité numérique à la 3e minute. Les Devils ont renversé la vapeur dans le deuxième tiers, lors duquel ils ont réussi 13 tirs cadrés contre 0 pour San Jose, Hamilton marquant deux fois en «power play».

Les Jets du Grison Nino Niederreiter ont quant à eux renoué avec la victoire vendredi, 24 heures après avoir subi la loi du Seattle Kraken. Winnipeg a décroché son sixième succès en huit matches, tout en infligeant aux Calgary Flames leur huitième revers d'affilée (5-3). Avec 3 points cueillis en neuf parties, les Flames affichent le moins bon bilan de toute la Ligue.

