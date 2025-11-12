  1. Clients Privés
FR

Meteo
NHL Kevin Fiala aligne les buts, Nino Niederreiter retrouve la lumière

ATS

12.11.2025 - 07:33

Kevin Fiala tient la forme en ce début de saison de NHL. Deux jours après être devenu le deuxième Suisse après Roman Josi à atteindre la barre des 500 points en saison régulière, l'attaquant des Kings a inscrit mardi son 8e but dans cet exercice 2025/26.

Keystone-SDA

12.11.2025, 07:33

12.11.2025, 08:01

Le St-Gallois a marqué le 3-1 de Los Angeles, qui est allé s'imposer 5-1 sur la glace des Canadiens de Montréal. Il a repris à bout portant un puck qui trainait dans le slot pour signer son 13e point de la saison. Menés 1-0 après le premier tiers, les Kings ont inversé la tendance en marquant trois fois entre la 22e et la 26e.

Nino Niederreiter a également trouvé le chemin des filets mardi, après cinq matches de disette. L'attaquant grison a inscrit le «game winning goal» pour les Jets de Winnipeg, qui ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 5-3 à Vancouver. Il a marqué le 3-2 (35e) en redirigeant un tir d'Adam Lowry.

El Nino a également signé la passe décisive sur le 5-3, marqué par Alex Iafallo dans une cage vide à 48 secondes de la fin du match. Il en est désormais à 11 points dans ce championnat 2025/26, et à 491 au total en 985 matches de saison régulière.

Un troisième Suisse s'est illustré sur le plan comptable mardi. Pius Suter a été crédité d'un assist sur le premier but de St. Louis, qui a mené 3-0 dès la 28e minute face à Calgary avant de l'emporter sur le score de 3-2. Le centre zurichois a atteint la barre des 10 points cette saison.

