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NHL Un 8e succès en 8 matches pour les Canes

ATS

10.5.2026 - 06:22

Carolina est pour l'heure injouable dans les play-off de NHL. Les Hurricanes ont sorti Philadelphia en quatre matches en demi-finale de la Conférence Est, après avoir déjà «balayé» Ottawa au 1er tour.

Keystone-SDA

10.05.2026, 06:22

10.05.2026, 06:49

La franchise de la Caroline du Nord est la cinquième équipe de l'histoire de la NHL à remporter ses huit premiers matches dans les séries finales. Mais son huitième succès n'a tenu qu'à un fil, Philadelphie s'étant incliné en prolongation samedi (3-2).

Les Hurricanes, qui affronteront Montréal ou Buffalo en finale de Conférence, ont pourtant survolé les débats avec 40 tirs cadrés contre seulement 17 pour les Flyers. Mais ils n'ont fait la différence qu'en «overtime», après 5'31 de jeu supplémentaire, sur une réussite de Jackson Blake.

A l'Ouest, Colorado n'est en revanche plus invaincu dans ces play-off. L'Avalanche, qui menait 2-0 dans sa série face à Minnesota après avoir sorti Los Angeles en quatre matches au 1er tour, s'est incliné 5-1 samedi sur la glace du Wild dans l'acte III. Kirill Kaprizov (1 but, 2 assists) a brillé dans le camp du Wild.

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