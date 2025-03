Les demi-finales des play-off de National League commencent samedi. Et les Romands se passionneront pour la série Lausanne-Fribourg, remake de la saison passée.

Le duel entre Dragons et Lions s’annonce haletant. ats

Il est l'heure de faire la belle. Pour la troisième fois en quatre saisons, Lausanne et Fribourg vont en découdre en play-off. Fribourg s'était imposé 4-1 en quarts de finale en 2022, alors que le LHC avait dominé les Dragons sur le même score l'an dernier.

Ce troisième affrontement verra donc l'une des deux équipes passer devant et mener 2-1. Et comme l'an dernier, les deux formations ont dû passer par sept manches pour s'extirper des quarts. L'an dernier, le LHC avait battu Davos en étant mené 3-2, alors que Gottéron s'était fait peur face à Lugano. Cette fois-ci, Lausanne s'est fait peur contre Langnau mais a fini par passer, tandis que Fribourg a réussi l'exploit d'éliminer Berne sur sa glace.

Berra face à Pasche

En saison régulière, les deux équipes ont enlevé chacune deux matches. Mais les deux derniers duels ont tourné à l'avantage de Fribourg avec Lars Leuenberger à la bande. Mieux structuré défensivement qu'en début de saison, Fribourg donne le sentiment d'être en mission. Vainqueur de la saison régulière, Lausanne n'a lui pas terminé la saison de la meilleure des manières et a dû cravacher contre un Langnau pugnace.

Est-ce que la démonstration de l'acte VII et ce succès 6-2 avec 56 tirs à 10 signifie que le LHC a enfin activé le mode play-off? Chaque série a son histoire et il y a fort à parier que les matches seront serrés. Dans les rangs fribourgeois, on peut s'appuyer sur un excellent Reto Berra dans les buts. A Lausanne, ce n'est plus Connor Hughes qui protège le filet mais le jeune Kevin Pasche, 22 ans. Brillant en saison régulière avec neuf blanchissages, le dernier rempart des Vaudois a vécu sa première série en tant que titulaire et il a parfois encaissé des buts évitables, mais le talent est là.

Kahun contre Sörensen

Les situations spéciales pourraient faire la différence et le power-play des Dragons est plus performant que celui des Lions (17,24% vs 9,52%). Mais le box-play vaudois tourne à 84% contre 76,47% pour les Fribourgeois. A noter que Gottéron a été plus discipliné que les Lausannois avec 29 pénalités mineures contre 34 pour les hommes de Geoff Ward.

L'arrivée de Dominik Kahun a permis de compenser la blessure de Janne Kuokkanen. L'Allemand partage la première place du classement des meilleurs compteurs avec Marcus Sörensen (10 points chacun). Le Suédois compose une première ligne redoutable avec Lucas Wallmark et Sandro Schmid. A Lausanne, Kahun joue avec Théo Rochette, 6 buts, et Jason Fuchs. Le LHC semble un tout petit mieux armé offensivement, mais la défense de Fribourg a montré contre Berne qu'elle savait prendre les choses en mains au besoin.

Le vainqueur de cette confrontation en découdra pour le titre avec le gagnant du duel entre Zurich et Davos. Champions en titre, les Lions ont écarté Kloten 4-1 tandis que Davos a surpris tout le monde en venant à bout de Zoug en seulement quatre parties.