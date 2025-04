Comme on se retrouve! Un an après une série épique perdue au septième match, Lausanne défie à nouveau Zurich en finale des play-off de National League, dès mardi à Malley (20h). L'avantage de la glace et l'esprit de revanche suffiront-ils aux Lions vaudois pour faire chuter ceux de Zurich et décrocher leur premier titre?

Deux lions : Un seul trône. Après des demi-finales folles, entre hauts et bas, le LHC et les ZSC Lions se retrouvent en finale… Un certain goût de déjà-vu. 14.04.2025

Keystone-SDA ATS

Vainqueur in extremis de Langnau et Fribourg-Gottéron lors des deux premiers tours, le LHC a dû puiser dans ses ressources pour rallier la finale. Les joueurs de Geoff Ward ont disputé trois matches de plus que les Zurichois, qui ont facilement battu Kloten en quart de finale (4-1) avant d'écarter Davos en six matches en demi-finale (4-2).

Mais Joël Genazzi l'assure: il n'y a pas de marques de fatigue dans le vestiaire lausannois. «On se sent tous en forme et on est prêts pour ce premier match», affirme le vétéran (37 ans), interrogé lundi à l'issue de l'entraînement du LHC. Le vainqueur de la saison régulière pourrait même récupérer certains joueurs blessés en demi-finale. Tim Bozon a été notamment aperçu sur la glace lundi.

Regarder droit devant

Pleinement concentrés sur cette nouvelle opportunité d'écrire l'histoire de leur club, les joueurs de la capitale olympique ne préfèrent pas s'épancher sur leurs souvenirs d'il y a douze mois. «Le passé est le passé. Il nous a permis d'acquérir de l'expérience, mais cela ne nous sert à rien de regarder en arrière désormais. Ce qui est important, ce sont les joueurs qui seront sur la glace lors de ce premier match. Et j'adore cette équipe. Je suis fier de tous les gars qui forment le vestiaire», déclare Joël Genazzi.

Son entraîneur Geoff Ward s'apprête lui à vivre sa sixième série depuis son arrivée sur le banc du LHC en 2022. Sur les cinq premières, quatre se sont réglées au match 7. «Cela en dit long sur la résilience des joueurs et à quel point ils sont soudés en tant qu'équipe», apprécie le technicien canadien.

La seule perdue? La finale contre Zurich, l'unique série disputée sans l'avantage de la glace. Un privilège que les Lausannois ont cette fois acquis en terminant en tête de la saison régulière et qui pourrait donc s'avérer précieux.

Andrighetto, l'arme fatale

Mais pour en profiter jusqu'au bout, le LHC devra faire mieux devant son public que face aux Dragons, vainqueurs de deux matches à Malley en demi-finale. La probante victoire dans l'acte VII (5-1), lors de laquelle la première ligne vaudoise a retrouvé toute sa superbe, doit servir de match référence pour espérer réussir l'exploit.

Car oui, battre Zurich en finale constituerait un véritable exploit pour Lausanne, malgré son nouveau statut sur la scène nationale. Face au LHC se dresse, en effet, un club sacré dix fois champion de Suisse, devenu champion d'Europe en février, et porté par un Sven Andrighetto au sommet de son art (7 buts, 12 assists en 11 matches de play-off). Mais aucun palmarès ne se forge sans coup d'éclat.