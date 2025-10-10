  1. Clients Privés
NHL Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

ATS

10.10.2025 - 07:20

Roman Josi a signé un retour gagnant en NHL, plus de sept mois après sa dernière apparition en compétition officielle sous le maillot des Predators. Le capitaine de Nashville a même signé un assist dans un match gagné 2-1 face aux Columbus Blue Jackets.

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:20

10.10.2025, 07:36

Josi a été crédité de la première mention d'assistance sur le but de la victoire, le 2-1, inscrit par Ryan O'Reilly en supériorité numérique à la 43e. Le défenseur bernois avait manqué les 25 derniers matches de la saison régulière 2024/25 en raison d'un syndrome de tachycardie posturale.

NHL. Roman Josi «à 100 %» lors de la reprise de l'entraînement

NHLRoman Josi «à 100 %» lors de la reprise de l'entraînement

L'homme du match fut le gardien Juuse Saros. Les 37 arrêts du Finlandais ont permis aux Predators d'entamer de la meilleure des manière la saison, eux qui avaient perdu leurs cinq premières rencontres lors de l'exercice 2024/25.

Philipp Kurashev a également trouvé le chemin des filets jeudi pour ses débuts officiels sous le maillot de San Jose. L'attaquant bernois a inscrit à la 43e minute le 3-2 des Sharks, qui se sont finalement inclinés en prolongation (4-3) face aux Vegas Golden Knights d'Akira Schmid (20 arrêts jeudi soir).

Pius Suter a connu un baptême du feu plus compliqué avec les St. Louis Blues, qui ont été lourdement battus (5-0) à domicile par Minnesota.

Première soirée difficile également pour les «Swiss Devils», New Jersey ayant été dominé 6-3 sur la glace des Carolina Hurricanes.

