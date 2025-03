Comme en 2023 face à La Chaux-de-Fonds, Ajoie doit défendre sa place en National League lors d'un barrage de promotion-relégation de tous les dangers. Cette-fois, c'est Viège qui se dresse face au cancre de l'élite dès mardi à Porrentruy.

Viège a décroché le titre en Swiss League à la surprise générale. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser ATS

Jorden Gähler a l'occasion de fêter une troisième promotion en National League avec une troisième équipe. Le défenseur appenzellois a déjà connu cette joie avec Rapperswil, vainqueur de Kloten en sept matches lors du barrage de 2018, puis avec les Aviateurs, promus directement en 2022 suite à l'élargissement de la National League.

Inarrêtables en play-off

Une nouvelle promotion tomberait toutefois de nulle part pour Gähler, qui n'a jamais réussi à s'établir en National League. Car contrairement à l'époque des Lakers et de Kloten, où retrouver l'élite était un objectif assumé, personne ne s'attendait à ce que Viège puisse s'en approcher. Depuis son dernier titre de deuxième division obtenu en 2014, le club haut-valaisan n'avait en effet gagné que deux séries de play-off.

«En janvier encore, aucun joueur de l'équipe n'aurait parié de l'argent sur l'éventualité qu'on soit champions», déclare Gähler à Keystone-ATS. Sauf que le défenseur offensif et ses coéquipiers sont petit à petit devenus inarrêtables au fil des play-off de Swiss League, grâce au système ultra-défensif de leur entraîneur danois Heinz Ehlers.

Viège a d'abord éliminé son rival Sierre (4-1) avant d'écraser Thurgovie en demi-finale (4-0). En finale face à Bâle, le vainqueur de la saison régulière, les Haut-Valaisans ont aligné quatre victoires consécutives après avoir perdu l'acte I. «La pression n'a jamais été sur nous. Et cela ne changera pas lors de ce barrage», note justement Gähler.

Quatre étrangers partout

Mais quelles sont les chances de Viège ? Sur le papier, Ajoie a clairement la meilleure équipe. En ce qui concerne les joueurs étrangers, les Jurassiens sont nettement mieux dotés qu'en 2023. Mais seuls quatre mercenaires peuvent figurer sur la feuille de match au cours de ce barrage, soit deux de moins qu'en National League et deux de plus qu'en Swiss League.

Anttoni Honka, T.J. Brennan, Jonathan Hazen, Philip-Michaël Devos, Oula Palve ou le vétéran français Pierre-Édouard Bellemare ont tous été décisifs cette saison avec Ajoie. Avec l'arrivée du Canadien Jakob Stukel prêté par Bâle, l'entraîneur du HCA Greg Ireland a l'embarras du choix.

De son côté, Viège ne dispose que de trois joueurs étrangers confirmés: Jacob Nilsson, Adam Brodecki et Garry Nunn. Ce dernier n'a toutefois guère été utilisé pendant les play-off. Le quatrième étranger pourrait être Simas Ignatavicius, un Lituanien de 17 ans formé à Genève-Servette.

L'identité du favori ne fait donc aucun doute, même si Heinz Ehlers sait qu'une surprise est toujours possible. «On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une telle série. Une équipe qui a beaucoup perdu rencontre une équipe qui n'a fait que gagner. Il peut donc arriver que l'outsider s'impose», a-t-il déclaré au Blick.

La promotion de 2008

Heinz Ehlers sait de quoi il parle. Le Danois de 59 ans avait mené le HC Bienne jusqu'en National League en 2008. Les Seelandais n'avaient alors laissé aucune chance à Bâle lors du barrage pour s'imposer 4-0. Et le technicien a l'occasion de conclure en beauté son mandat en Valais débuté en 2023, puisqu'il quittera le club à l'issue de la saison pour retourner au Danemark.

Lorsque l'annonce de son départ a été communiquée en janvier, le Walliser Bote mentionnait la fin d'un «mariage malheureux» et parlait d'un «bilan mitigé». Depuis, le HC Viège s'est montré redoutable pour remporter 15 de ses 19 derniers matches. Et même Ehlers, qui assurait autrefois n'être «jamais décontracté», est devenu plus serein dans ses rapports avec l'équipe ces dernières semaines. «Il a même fait des blagues avant un match. On n'avait encore jamais vu ça», témoigne Jorden Gähler.

Le HC Viège a échoué en 2011 et 2014 en barrage de promotion-relégation. Si le champion de Suisse de 1962 parvenait à retrouver l'étage supérieur 53 ans après avoir quitté l'élite, Heinz Ehlers verrait sans doute un monument lui être dressé à Viège.