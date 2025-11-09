  1. Clients Privés
Euro Hockey Tour Les Helvètes terminent en berne : douze buts encaissés

ATS

9.11.2025 - 16:50

La Suisse a bouclé dimanche à Tampere la première partie de l'Euro Hockey Tour. Après avoir dominé la Finlande jeudi, les Suisses ont enchaîné deux défaites et douze buts encaissés.

Le gardien de but Sandro Aeschlimann (à droite) et Christoph Bertschy à la fin du match entre la Suède et la Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:50

Un succès pour deux revers, la Suisse quitte la Finlande avec assez peu de certitudes. En même temps, il ne fallait pas s'attendre à des miracles de ce tournoi préparatoire. Mais l'occasion était belle pour les joueurs de mettre le doute dans la tête de Patrick Fischer. Ou de confirmer leur présence pour les grandes échéances à venir.

Absent lors de la défaite dominicale 4-0 contre la Tchéquie, Michael Fora a disputé un bon tournoi. Triple médaillé d'argent au Championnat du monde (2018, 24 et 25), le futur défenseur du LHC dispose certainement d'une longueur d'avance. De retour à Zurich la saison prochaine, Tim Berni ne connaît pas sa meilleure saison avec Genève-Servette. Mais dimanche, l'ancien défenseur de Columbus, présent cette année à Herning et Stockholm, fut l'un des rares à montrer un esprit de rébellion.

En attaque, la blessure de Calvin Thürkauf lors du match contre la Finlande a contraint Fischer à changer ses plans pour la suite. Sans Malgin, Andrighetto, Riat ni Rochette, la Suisse manquait de buteurs. Christoph Bertschy a joué son rôle de couteau suisse, mais d'autres ont semblé un peu tendres. Simon Knak ou Tyler Moy, brillant lors du dernier Mondial, n'ont pas su prendre le relais. La qualité a fait défaut avec seulement 13 maigres tirs en direction du portier tchèque Korenar dimanche.

Le problème des débuts de match

«Certains avaient des costumes trop grands pour eux, note Geoffrey Vauclair, consultant sur la RTS. Mais il ne sert à rien de tirer de grandes conclusions aujourd'hui, car on sait déjà que cela ne sera pas la même équipe aux JO. Attendons de voir le tournoi en décembre en Suisse pour se faire une meilleure idée.»

Et c'est bien là toute la difficulté de faire un bilan au terme du tournoi de novembre. Au micro de SRF, le sélectionneur Patrick Fischer n'a pourtant pas caché sa déception: «Je ne suis clairement pas satisfait. C'est frustrant d'avoir laissé filer le match dès le début.» Les débuts de match ont été catastrophiques. «La manière de commencer un match est importante, s'agace Fischer. Là, dès la première action, nous perdons deux fois le puck dans notre zone. Certains joueurs ont été dépassés par le rythme.»

Face à la Suède samedi, les Suisses ont été mangés par l'intensité des Scandinaves (défaite 8-3) et dans le jeu de transition. Contre les Tchèques, les Helvètes ont eu de la peine à répondre au défi physique.

Avec la Coupe Spengler à jouer en fin d'année, Davosiens et Fribourgeois ne devraient pas être retenus pour le tournoi de Zurich à la mi-décembre. Mais les Zurichois et certains Lausannois oui. De quoi convaincre Patrick Fischer une dernière fois, puisque le sélectionneur doit rendre son contingent olympique de 25 joueurs avant le 31 décembre.

