NHL Un premier blanchissage depuis 2023 pour Akira Schmid

ATS

5.11.2025 - 07:19

Akira Schmid a brillé mardi en NHL. Le gardien bernois a signé un blanchissage dans un match gagné 1-0 par les Vegas Golden Knights face aux Detroit Red Wings.

Keystone-SDA

05.11.2025, 07:19

05.11.2025, 08:28

Auteur de 24 arrêts, Akira Schmid a été désigné première étoile de cette rencontre pour réussir son premier «shutout» sous le maillot de la franchise du Nevada. La deuxième est revenue à l'ailier russe Ivan Barbashev, auteur de l'unique but de cette partie à la 34e minute.

Ce blanchissage est le premier pour Akira Schmid en NHL depuis les play-off 2023, lorsqu'il en avait réussi deux dans une série gagnée face aux New York Rangers alors qu'il évoluait au sein des Devils. Son seul précédent «shutout» réalisé en saison régulière datait de février 2023, également avec New Jersey.

Kevin Fiala s'est également illustré mardi. L'attaquant saint-gallois des Kings a inscrit son 6e but de la saison dans une rencontre gagnée 3-0 par Los Angeles face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter. Il a marqué le 2-0 à 5'00 de la fin du match, en supériorité numérique.

