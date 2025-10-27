  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Un but décisif et la première étoile pour Kevin Fiala

ATS

27.10.2025 - 07:13

Kevin Fiala s'est montré décisif dimanche en NHL. L'attaquant saint-gallois a inscrit le but de la victoire pour les Los Angeles Kings, qui sont allés s'imposer 3-1 à Chicago.

Keystone-SDA

27.10.2025, 07:13

27.10.2025, 07:28

L'international suisse a marqué le 2-1 à la 25e, 84 secondes après qu'Alex Laferriere avait permis aux Kings d'égaliser à 1-1. Il a profité d'une passe en profondeur de Brandt Clarke pour signer sa 5e réussite dans cet exercice 2025/26 en faisant le tour de la cage.

Kevin Fiala, qui a été désigné première étoile du match, en est à 8 points en 10 matches. Les Kings, qui ont scellé le score dans une cage vide à la 59e, ont cueilli leur quatrième victoire de la saison, inscrivant au moins 1 point au cours d'un cinquième match consécutif.

Philipp Kurashev s'est également illustré dimanche soir. L'attaquant bernois de San Jose a réussi son 2e point de la saison lors d'un match gagné 6-5 après prolongation par les Sharks sur la glace du Minnesota Wild. Il a signé la passe décisive sur le 3-2 marqué par William Eklund à la 32e.

Les plus lus

Recrudescence des cambriolages : la Suisse romande en première ligne
«Presque surnaturel» - Un record et un constat glaçant à Bâle
Trump exclut de recourir à la vice-présidence pour rester au pouvoir
Katy Perry et Justin Trudeau officialisent leur histoire d'amour
Missile à propulsion nucléaire : Trump fustige un essai «inapproprié» de Moscou