Un cas positif de norovirus a été détecté dans la nuit de jeudi à vendredi au sein de l’équipe nationale féminine suisse. Le résultat positif du test de l’athlète n’a été connu qu’après la victoire contre la République tchèque, peu avant la cérémonie d’ouverture.

Une athlète testée positive après le match d’ouverture. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Depuis son arrivée au village olympique le lundi 2 février, l’athlète concernée était logée dans une chambre individuelle et elle est isolée de l’équipe depuis l’apparition des symptômes. Elle ne présente plus aucun symptôme depuis vendredi matin.

Par mesure de précaution, les joueuses ont été isolées après la fin du match, en étroite collaboration avec l’équipe médicale sur place et après consultation d’experts. Il a donc été décidé que l’équipe nationale féminine ne participerait pas à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan. aujourd’hui. Aucune autre joueuse suisse ne présente de symptômes.