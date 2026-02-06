  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Un cas de norovirus détecté au sein de l’équipe de Suisse féminine

ATS

6.2.2026 - 21:45

Un cas positif de norovirus a été détecté dans la nuit de jeudi à vendredi au sein de l’équipe nationale féminine suisse. Le résultat positif du test de l’athlète n’a été connu qu’après la victoire contre la République tchèque, peu avant la cérémonie d’ouverture.

Une athlète testée positive après le match d’ouverture.
Une athlète testée positive après le match d’ouverture.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.02.2026, 21:45

Depuis son arrivée au village olympique le lundi 2 février, l’athlète concernée était logée dans une chambre individuelle et elle est isolée de l’équipe depuis l’apparition des symptômes. Elle ne présente plus aucun symptôme depuis vendredi matin.

JO 2026 - Hockey sur glace. Fortes de caractère, les Suissesses réussissent leur entrée olympique

JO 2026 - Hockey sur glaceFortes de caractère, les Suissesses réussissent leur entrée olympique

Par mesure de précaution, les joueuses ont été isolées après la fin du match, en étroite collaboration avec l’équipe médicale sur place et après consultation d’experts. Il a donc été décidé que l’équipe nationale féminine ne participerait pas à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan. aujourd’hui. Aucune autre joueuse suisse ne présente de symptômes.

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Avec 175 athlètes engagés dans 14 disciplines, la Suisse aborde les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina avec ambition, portée par plusieurs leaders capables de viser les premières places.

05.02.2026

