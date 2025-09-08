Comme la National League, la Swiss League reprend ses droits mardi avec 11 équipes, à la suite de la promotion d'Arosa. Mais le club grison ne visera pas les sommets face à des clubs plus ambitieux.

Chris McSorley s'apprête à faire son retour sur le banc pour la première fois depuis octobre 2022. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des organisations comme Sierre, avec un Chris McSorley sur le banc, ou La Chaux-de-Fonds, qui a récupéré Thibault Frossard d'Ajoie, semblent nettement mieux armées pour viser le titre et avoir ensuite le droit de défier le «cancre» de National League.

Mieux armées certes, mais l'écart semble s'être encore accru entre les deux ligues. Capable de faire trembler les Ajoulots en barrage la saison dernière, Viège a vu Heinz Ehlers filer à Bâle comme coach assistant. Luca Gianinazzi, limogé par Lugano, le remplace. Sans s'être véritablement renforcé, Bâle peut-il viser aussi haut avec Ehlers comme assistant d'Eric Himelfarb? A voir le contingent de Thurgovie, on se dit que les joueurs de Weinfelden peuvent faire quelque chose avec Anders Olsson à la bande.

Parce que le club bénéficie de partenariats avec Fribourg, par exemple. Ainsi Alessio Guignard et Lucas Hedlund joueront en Swiss League. Et avec Backman, Binias, Derungs, Rundqvist ou encore Truog, Thurgovie a des arguments.

Arosa de retour

Près de quarante ans après son retrait volontaire de l'ancienne LNA, Arosa fait donc son retour dans le hockey professionnel. Le chemin pour y parvenir a toutefois été semé d'embûches. La promotion sportive obtenue au printemps dernier s'est accompagnée d'un long litige concernant l'obtention de la licence.

Dans un premier temps, le club neuf fois champion de Suisse (la dernière fois en 1982) s'est vu refuser le droit de jouer. Ce n'est qu'après un recours qu'Arosa a finalement pu être promu en Swiss League. Mais comme Coire, Arosa renonce à enrôler des joueurs étrangers pour des raisons économiques.