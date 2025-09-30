  1. Clients Privés
Swiss League Un championnat ultra serré et cinq équipes vers le sommet

ATS

30.9.2025 - 22:44

Le championnat de Swiss League est extrêmement compétitif. Cinq clubs ne sont séparés que par un seul point !

Janik Loosli a offert la victoire au HCC mardi soir (archive).
Janik Loosli a offert la victoire au HCC mardi soir (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.09.2025, 22:44

Quatre organisations comptent actuellement 14 points. Il s'agit de Viège, battu 3-1 à Arosa, de Thurgovie, de La Chaux-de-Fonds, vainqueur 4-3 ap face aux GCK Lions et de Winterthour qui a joué un mauvais tour à Sierre en allant s'imposer en Valais 4-2.

A Sierre (5e avec 13 pts), justement, les hommes de McSorley ont raté leur premier tiers en concédant trois buts sur cinq tirs... Fatton a remplacé Giovannini mais le mal était fait. Sierre a mitraillé sans beaucoup de succès la cage zurichoise (56-15).

Le HCC l'a emporté en prolongation sur un but de Janik Loosli. Plus tôt dans le match, c'est son frère Michael qui avait inscrit un doublé. Dans le dernier match de la soirée, Olten a dominé Bâle 4-3.

