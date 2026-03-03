Frölunda a remporté mardi soir sa cinquième Champions Hockey League. Le club de Göteborg s'est imposé 3-2 après prolongation face à Lulea en finale, dans sa patinoire du Scandinavium.

Frölunda arrache sa cinquième couronne en prolongation. IMAGO/TT

Keystone-SDA ATS

Déjà sacré en 2016, 2017, 2019 et 2020 dans cette compétition, Frölunda a forcé la décision en supériorité numérique en «overtime». C'est Jere Innala qui a inscrit le but du titre après 64'57, en profitant d'une passe décisive de l'ancien défenseur de Genève-Servette Henrik Tömmernes.

Frölunda – qui n'a pas aligné son défenseur thurgovien Dominik Egli mardi – avait pourtant pris un coup sur la tête en encaissant le 2-2 à 16 secondes de la fin du temps réglementaire. Mais la pénalité infligée à l'ex-Davosien Mathias Bromé après 4'21 de prolongation a coûté cher à Lulea, qui avait sorti Zoug au stade des demi-finales.