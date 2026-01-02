  1. Clients Privés
National League Un début d’année tonitruant pour Lausanne face à Zoug

ATS

2.1.2026 - 18:00

Début d'année en fanfare pour Lausanne en National League. Les Vaudois ont écrasé Zoug 7-0 à Malley pour repasser à la deuxième place au classement.

Keystone-SDA

02.01.2026, 18:00

02.01.2026, 18:21

Après avoir fini 2025 sur les rotules du côté de Genève, on imaginait volontiers que la pause ferait du bien aux Lausannois. Après une mise en route plutôt calme et une domination zougoise au niveau des tirs lors du tiers initial, le LHC a offert un deuxième vingt de gala aux 9600 spectateurs présents.

Tout a commencé à la 24e sur un but en infériorité numérique de Damien Riat. Le capitaine des Lions a ainsi pu inscrire son 12e but de l'exercice et alors que son ouverture du score après trente secondes de jeu avait été justement refusée pour une obstruction sur le gardien. 73 secondes plus tard, c'est Fiedler qui a pu doubler l'avantage vaudois. Les choses se sont ensuite enchaînées avec deux buts de Rochette (18e et 19e réussites), le 16e de Brännström et un goal de Holdener. Si l'on ajoute à cela un penalty manqué par Caggiula à la 40e, on obtient une période folle des hommes de Geoff Ward, dans la lignée de l'humiliation contre Genève lors du fameux 11-0.

La fête pour les Lions fut encore plus mémorable en raison du septième but, inscrit par le jeune Kelyan Barry face à Leonardo Genoni. Le junior du club a marqué son premier but en National League. A noter également le blanchissage pour Kevin Pasche qui permet aux Lions de remonter à la deuxième place avec un point d'avance sur Fribourg.

