Les Zurich Lions ont annoncé lundi le départ de leur attaquant Alessandro Segafredo. L'Italien à licence suisse est remplacé par Joshua Fahrni, en provenance de Langnau.

Joshua Fahrni rejoint le «Z». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En manque de temps de jeu (huit rencontres de National League la saison dernière), Segafredo (21 ans) rejoint Rapperswil pour tenter de véritablement lancer sa carrière dans l'élite du hockey suisse.

Pour pallier son départ, Zurich a mis sous contrat Joshua Fahrni (23 ans), qui n'a inscrit aucun point en 20 matches avec les Tigers lors du dernier exercice. Passé par Berne et handicapé par une blessure à Langnau, il tentera de retrouver sa forme dans l'effectif du «Z».