La phase à élimination directe de la Champions League commence mardi soir avec les matches aller des huitièmes de finale avec quatre clubs suisses. Et surtout un derby lémanique à Lausanne.

Tenant du titre, Genève-Servette s'est qualifié par les poils pour ces huitièmes de finale, au contraire d'un LHC qui a fini la phase de ligue au troisième rang. Finalement, la Coupe d'Europe ressemble au championnat de National League avec des Vaudois en haut (2es) et des Genevois en bas (12es).

La première pause internationale est donc intervenue au bon moment pour Jan Cadieux et sa troupe. Surtout que le sélectionneur finlandais n'a convoqué aucun des Genevois pour l'Euro Hockey Tour. Mais pour l'instant, les deux premiers derbies lémaniques en championnat ont tourné à l'avantage des Lions (2-1 et 3-2). Et le LHC peut s'appuyer sur un avantage numérique qui tourne à plein régime avec près de 34% de réussite. Heureusement pour eux, les Aigles ne sont pas mauvais dans cet exercice avec un taux de 28,57% de réussite.

Fribourg en outsider, Zurich en favori

Fribourg se déplace en Suède pour défier les Växjö Lakers. Après 16 matches de championnat, les Lakers occupent le sixième rang. Et ils se sont souvent dressés devant les clubs suisses en Coupe d'Europe par le passé. A Fribourg, on espère pouvoir vériatblement lancer la saison après la pause des équipes nationales. Car les Dragons couchent sur quatre défaites lors de leurs cinq derniers matches de championnat.

Quant à Zurich, l'obstacle Straubing devrait logiquement être écarté. Voici deux mois, les Zurichois avaient remporté leur duel 3-2 face à l'actuel 7e de DEL. Une défaite du champion de Suisse en titre serait étonnante, mais les Allemands ont les moyens de créer la surprise.

