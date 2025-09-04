  1. Clients Privés
Champions Hockey League Un deuxième succès dans la douleur pour les Zurich Lions

ATS

4.9.2025 - 21:37

Les Zurich Lions ont souffert vendredi sur la glace d'Odense. Mais les joueurs de Marco Bayer ont tout de même empoché les trois points en s'imposant 4-2 face aux Bulldogs lors de la 3e journée de la saison régulière de Champions Hockey League.

Les Zurich Lions ont souffert vendredi sur la glace d'Odense (archive).
Les Zurich Lions ont souffert vendredi sur la glace d'Odense (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.09.2025, 21:37

Ce succès, le deuxième d'affilée dans la compétition pour le tenant du trophée, fut long à se dessiner. Thierry Bader a inscrit le but de la victoire, le 3-2, à la 56e minute, alors que Rudolfs Balcers a scellé le score dans une cage vide à 20'' de la sirène finale.

Mené 1-0 puis 2-1, Odense est revenu à deux reprises à hauteur des champions de Suisse en titre grâce à un doublé de Joakim Thelin (22e 1-1, 44e 2-2). Largement dominés (15 tirs cadrés, contre 47 pour le «Z»), les Bulldogs ont même eu l'occasion de prendre l'avantage à la 53e, mais leur attaquant Jonathan Brinkman a manqué son penalty.

