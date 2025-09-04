Les Zurich Lions ont souffert vendredi sur la glace d'Odense. Mais les joueurs de Marco Bayer ont tout de même empoché les trois points en s'imposant 4-2 face aux Bulldogs lors de la 3e journée de la saison régulière de Champions Hockey League.

Les Zurich Lions ont souffert vendredi sur la glace d'Odense (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce succès, le deuxième d'affilée dans la compétition pour le tenant du trophée, fut long à se dessiner. Thierry Bader a inscrit le but de la victoire, le 3-2, à la 56e minute, alors que Rudolfs Balcers a scellé le score dans une cage vide à 20'' de la sirène finale.

Mené 1-0 puis 2-1, Odense est revenu à deux reprises à hauteur des champions de Suisse en titre grâce à un doublé de Joakim Thelin (22e 1-1, 44e 2-2). Largement dominés (15 tirs cadrés, contre 47 pour le «Z»), les Bulldogs ont même eu l'occasion de prendre l'avantage à la 53e, mais leur attaquant Jonathan Brinkman a manqué son penalty.