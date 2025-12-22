Roman Josi a été le seul Suisse à fêter un succès dimanche en NHL. Le capitaine bernois des Nashville Predators et son équipe ont en effet battu les New York Rangers 2-1.

Keystone-SDA ATS

Le trio helvétique des New Jersey Devils – Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler – a subi un revers 3-1 à domicile face aux Buffalo Sabres, qui ont signé une sixième victoire de suite.

Défaite aussi pour les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter, battus 4-3 ap à Salt Lake City par Utah Mammoth. L'attaquant grison attend depuis onze matches d'inscrire un but ou un assist.