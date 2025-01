L'Allemand Uwe Krupp (59 ans) a été nommé entraîneur du HC Lugano. Son contrat court jusqu'au terme de la saison, a indiqué le club tessinois sur son site.

Uwe Krupp a signé un contrat jusqu’au terme de la saison en cours. KEYSTONE

Un jour après le limogeage de Luca Gianinazzi, les dirigeants bianconeri ont donc trouvé leur nouvel entraîneur, qui devra tenter de sauver une saison mal embarquée. Lugano occupe en effet l'avant-dernier rang de National League avec 42 points. Les Tessinois ont six points d'avance sur la lanterne rouge Ajoie et sept de retard sur la 10e place, occupée par Bienne, qui est la dernière à pouvoir offrir une participation aux play-off, via les play-in.

Krupp est un grand nom du hockey, lui qui a gagné la Coupe Stanley comme joueur en 1996 avec Colorado Avalanche et en 2002 avec les Detroit Red Wings. L'ancien défenseur a disputé 810 matches en NHL avant de devenir entraîneur en 2004.

Il a été sélectionneur de l'Allemagne de 2005 à 2011, dirigeant son pays lors de cinq Mondiaux et deux JO. Ensuite, il a entraîné les Kölner Haie à deux reprises (2011-2014, 2020-2024), les Eisbären Berlin (2014-2018) et le Sparta Prague (2018-2020).