Ce fut la fête des Suisses mardi soir sur les rinks de la NHL ! Roman Josi, Timo Meier, Kevin Fiala et Philipp Kurashev ont brillé de mille feux.

Roman Josi a, ainsi, atteint le seuil des 70 points lors du succès 8-2 à domicile de Nashville face à San José. Le capitaine a ouvert le score pour son 18e but avant de délivrer ses 51e et 52e passes décisives pour permettre aux Predators de poursuivre leur série vertueuse.

Nashville a, en effet, égalé un record de la franchise vieux de 6 ans avec un 15e match sans connaître la défaite dans le temps réglementaire. Roman Josi, désigné deuxième étoile du match, et ses coéquipiers ont cueilli treize victoires dans cette série pour ne perdre que deux rencontres au shootout, face à Montréal et à Minnesota.

Les Devils doivent enchaîner

A Newark, Timo Meier a, pour sa part, signé un doublé dans la rencontre qui a vu New Jersey s’imposer 5-2 devant Pittsburgh. Auteur de ses 20e et 21e réussites de la saison, l’Appenzellois a obtenu la troisième étoile, la première revenant à son gardien Jake Allen qui a réussi 36 arrêts.

Avec ce succès, les Devils reviennent à 6 points de la barre. Mais ils doivent impérativement gagner en constance pour avoir une chance de disputer les séries finales. Ils n'ont ainsi pas été capables de gagner deux matches de suite depuis plus d'un mois...

60 points pour Kevin Fiala

A Los Angeles, Kevin Fiala a atteint à son tour le seuil des 60 points. Le Saint-Gallois a délivré deux assists lors du succès 6-2 des Kings face à Chicago. Après cette victoire, Los Angeles bénéficie désormais d’un matelas confortable de 5 points sur la barre.

Dans les rangs des Blackhawks, Phlipp Kurashev a, lui aussi, réussi deux passes décisives pour comptabiliser désormais 44 points. Nul doute que le Bernois sera un renfort de choix pour l’équipe de Suisse lors du prochain Championnat du monde.

Enfin, Nino Niederreiter et Pius Suter patinent toujours vers les séries finales même s’ils sont demeurés «muets» mardi. Le Grison et Winnipeg se sont imposés 4-2 à New York face aux Rangers. Quant au Zurichois, il a gagné 3-2 avec Vancouver contre Buffalo.

ats