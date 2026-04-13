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NHL Nico Hischier étincelant : «C’est le moins que nous puissions faire »

ATS

13.4.2026 - 07:20

Nico Hischier a brillé lors du dernier match à domicile des Devils cette saison. Le capitaine de New Jersey a réussi deux buts et un assist dans un match gagné 4-3 après prolongation face à Ottawa. Il a été désigné première étoile.

Keystone-SDA

13.04.2026, 07:20

13.04.2026, 07:27

Auteur du 1-0 après 5'12, Nico Hischier a inscrit le but de la victoire après 3'18 en «overtime» en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Le centre valaisan, crédité de la passe décisive sur le 3-3 de Dawson Mercer à 53e – en infériorité numérique, en est désormais à 66 points – dont 28 buts – cette saison.

«Je pense qu'il est très important pour nous de bien terminer ce schampionnat. Nous ne sommes pas satisfaits de notre situation actuelle, et sommes loin du compte», a réagi le no 13 des Devils, cité sur le site de la NHL. «Il s'agit simplement de rendre quelque chose à nos supporters, c'est le moins que nous puissions faire.»

Hischier – qui affiche 199 buts à son compteur en saison régulière – n'est pas le seul Suisse à s'être illustré dans le camp des Devils. Son compère Timo Meier a réussi un assist sur l'ouverture du score pour son 44e point dans cet exercice 2025/26 (24 buts). Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est, lui, resté «muet».

Eliminés depuis plus d'une semaine de la course aux play-off alors qu'ils espéraient jouer les premiers rôles dans les séries finales, les Devils boucleront leur saison régulière dans la nuit de mardi à mercredi. Ils affronteront les Bruins à Boston.

Nico Hischier, c'est qui ?

Nico Hischier, c'est qui ?

28.11.2023

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