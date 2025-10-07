Un match test de NHL dégénère : un Suisse suspendu et amendé

Lors du match de préparation entre les Tampa Bay Lightning et les Florida Panthers dimanche, une véritable pluie de pénalités s’est abattue sur la rencontre. Janis Moser a écopé de deux matches de suspension à la suite d’une faute brutale et manquera donc le début de la saison NHL.

Les Florida Panthers ont remporté ce match amical face aux Tampa Bay Lightning sur le score de 7-0. Mais le résultat, dans cette rencontre complètement folle, est presque anecdotique. Ce qui a retenu l’attention, c’est l’avalanche de sanctions : les arbitres ont infligé 65 punitions, pour un total 312 minutes de pénalité. À certains moments, il n’y avait même plus assez de place sur le banc d'infamie pour tous les joueurs sanctionnés.

Le banc des pénalités de Tampa Bay est bien garni. Keystone

Treize joueurs ont été renvoyés prématurément aux vestiaires, parmi eux le Suisse Janis Moser pour une violente charge. Il a depuis été suspendu pour deux matches et manquera ainsi les deux premières rencontres officielles de la nouvelle saison NHL, contre Ottawa et New Jersey. Il devra également s’acquitter d’une amende d’environ 28’000 francs suisses. Son coéquipier Scott Sabourin a, lui, été suspendu quatre matches.

Selon les médias, la NHL a également infligé une amende de 100'000 dollars (environ 80'000 francs) à Tampa Bay. L'entraîneur en chef du Lightning, Jon Cooper, doit en outre payer une amende de 25'000 dollars (20’000 francs).

Les arbitres dépassés par les événements

Cette rencontre a aussi connu une scène surréaliste : au deuxième tiers-temps, le jeu a continué plusieurs minutes avec un score affiché de 8-0, avant que les officiels ne réalisent que le passeur Niko Mikkola n’aurait pas dû se trouver sur la glace. Le but a donc été finalement annulé.

Deux jours plus tôt, les deux équipes s’étaient déjà livrées à une bataille houleuse, marquée par 49 pénalités. Tampa Bay l’avait emporté 5-2. «Pour tous ceux qui n’ont pas vu le match… c’était un massacre», a résumé le journaliste américain Evan Closky.

For anyone who has not been watching the Florida Panthers/Tampa Bay Lightning game...this is the carnage.



Absolute chaos tonight.



Greer started it with the Hagel hit. Bolts started swinging the entire 2nd period. https://t.co/S6bGkcbVhs pic.twitter.com/jqRkjAIe81 — Evan Closky (@ECloskyWTSP) October 3, 2025

Entre les deux équipes floridiennes règne une forte rivalité. Tampa Bay a atteint trois fois de suite la finale de la Stanley Cup entre 2020 et 2022, remportant deux titres, tandis que Florida a participé aux trois dernières finales, remportant les deux plus récentes.

