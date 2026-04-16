Après la fin abrupte de l'ère Patrick Fischer, celle de Jan Cadieux a débuté sur une défaite. La Suisse s'est inclinée 3-1 devant la Slovaquie jeudi, dans la patinoire sans prétention de Topolcany. Peut-être est-ce un bon présage.

La Suisse s'est inclinée 3-1 devant la Slovaquie jeudi. ats

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C'est dans cette vétuste arène que s'est achevée mercredi matin, avec le dernier entraînement de Patrick Fischer, l'ère la plus fructueuse d'un entraîneur principal suisse dans le hockey sur glace, en raison de la falsification d'un certificat Covid.

Jan Cadieux, qui aurait de toute façon succédé à Fischer après le Mondial de Zurich et Fribourg, a pris pour la première fois les rênes de l'équipe nationale jeudi. Alors que Fischer avait célébré une victoire 2-1 contre la Norvège lors de ses débuts le 18 décembre 2015 à Arosa, Cadieux a dû essuyer une défaite.

Cadieux aurait préféré que les choses se passent autrement, mais il doit aller de l'avant. Et qui sait, peut-être que la patinoire discrète de Topolcany marquera le début d'une nouvelle grande ère pour le hockey sur glace suisse. Après avoir remporté son premier match en tant que sélectionneur national, Fischer avait ainsi échoué dès la phase de poules pour son premier Mondial...

Il n'a par ailleurs pas été possible de savoir ce que Jan Cadieux avait pensé de la prestation de son équipe jeudi soir: ni le coach de 46 ans ni ses joueurs n'ont en effet été autorisés à s'exprimer après le match. C'est le président de la fédération, Urs Kessler, qui s'exprimera vendredi matin lors d'une conférence de presse virtuelle.