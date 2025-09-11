  1. Clients Privés
Women’s League Un palier à franchir pour le hockey féminin en Suisse

ATS

11.9.2025 - 10:21

Surfer sur l’élan du succès de l’Euro féminin de football pour franchir un palier: telle est l’ambition de la Women’s League dont les trois coups seront donnés ce samedi. Le hockey féminin est en passe de se donner les moyens de sortir de l'anonymat en Suisse.

Berne remet son titre en jeu dès samedi.
Berne remet son titre en jeu dès samedi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.09.2025, 10:21

La saison débutera par un duel entre les deux dernières équipes victorieuses du championnat. Champion en titre, le CP Berne reçoit les Zurich Lions qui entendent se racheter après une saison 2024/2025 sans play-off. Le club zurichois s’est donné les moyens pour rebondir.

«Ce championnat sera disputé comme jamais», souligne Lisa Rüedi. L’attaquante des Lions mesure toute la menace que peut représenter Zoug. Néo-promu l’an dernier, le club de Lara Stadler a remporté la Coupe de Suisse avant de n’échouer qu’en finale des play-off face à Berne.

Bodychecks désormais autorisés

«Perdre 3-0 cette série laisse bien sûr un goût amer, avoue Lara Stadler. Mais nous avons su tirer les enseignements de cette défaite.» Avec Nicole Vallario, Alina Marti et la Tchèque Noemi Neubauerova, Zoug s’est considérablement renforcé. Avec une victoire 6-1 en match amical contre... Berne, les Zougoises ont, ainsi, fait le plein de confiance avant d’engager le fer.

Ce championnat, qui réunira deux équipes romandes avec Fribourg-Gottéron et Neuchatel Academy, comportera cette saison une nouveauté. Comme en Amérique du Nord et en Suède, les bodychecks seront désormais autorisés. «Le jeu sera plus physique, plus rapide aussi. Cette mesure est bénéfique. Elle va changer la dynamique», se réjouit Lara Stadler.

Women's League : 1ère journée

  •  Samedi : Berne – Zurich Lions (14h00), Fribourg-Gottéron – Davos (15h00), Neuchâtel Academy – Zoug (16h45), Langenthal – Ambri-Piotta (18h45).
Montre plus

