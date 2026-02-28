  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Samedi de fête pour les clubs lémaniques : le top 6 quasi assuré

ATS

28.2.2026 - 22:26

Victorieux respectivement à Zurich (3-2) et à Lugano (4-1), Genève-Servette et le Lausanne HC ont pratiquement assuré leur place dans le top-6.

Keystone-SDA

28.02.2026, 22:26

28.02.2026, 22:51

Au lendemain d’un succès arraché en prolongation face à Berne, Genève-Servette a témoigné d’une réelle force de caractère sur la glace du champion. Menés deux fois au score, les Grenat ont raflé la mise sur un but de Sakari Manninen à 5 contre 4 à la 46e. Leur jeu de puissance leur avait déjà permis de répondre à l’ouverture du score de Vinzenz Rohrer par Jesse Puljujärvi.

National League. Très belle opération pour Genève, Lausanne tombe malgré une folle remontée

National LeagueTrès belle opération pour Genève, Lausanne tombe malgré une folle remontée

A la Resega, Lausanne a cueilli sa première victoire de la semaine après ses défaites au-delà du temps réglementaire contre Ambri et Zurich. Au Tessin, les Vaudois ont ouvert la marque grâce à Benjamin Bougro qui attendait de trouver le chemin des filets depuis... 38 matches. Le 2-0 de Fabian Hedner à la 32e et la performance de choix de Kevin Pasche dans la cage ont également compté.

Une belle soirée pour Bienne aussi

A trois journées de la conclusion de cette saison régulière, la lecture du classement livre des enseignements sans doute définitifs. Avec respectivement 9 et 8 points d'avance sur le duo formé par Rapperswil et Zoug, deux équipes également victorieuses samedi, Genève et Lausanne joueront les play-off. En ce qui concerne la lutte pour une place en play-in, Bienne est repassé du bon côté de la barre après son succès 3-2 à Berne, acquis sur une réussite de Lias Andersson à la 57e.

«Je me sens chez moi». Son cœur brisé à Fribourg, Christian Dubé revit à Bienne

«Je me sens chez moi»Son cœur brisé à Fribourg, Christian Dubé revit à Bienne

Vainqueur de la saison régulière, le HC Davos est, en revanche, tombé de haut. Battus 2-0 sur leur glace par Kloten qui a marqué par Pontus Aberg et Joël Henry, les Grisons n’ont pas cueilli une... neuvième victoire de rang qui semblait acquise sur le papier. Avec ce revers, Davos ne peut plus battre le record de points marqués dans une saison régulière, c’est-à-dire les 119 engrangés par Zoug il y a cinq ans.

Les plus lus

De «nombreux signes» suggèrent que le guide suprême iranien Ali Khamenei serait mort
Coup de tonnerre à Berne : les équipes de Tirinzoni et Schwaller battues
Pauvre en émotions, le derby du Rhône tourne au match atone
Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police
En mode Superman, Yamal triple la mise et porte Barcelone
Ce que l’on sait des attaques coordonnées des États-Unis et d’Israël