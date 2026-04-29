Pius Suter vient de passer une saison mitigée avec les Blues de St. Louis. Il se concentre désormais pleinement sur le Championnat du monde à domicile avec l'équipe de Suisse.

Pius Suter, à droite, a préféré revenir sur sa fin de saison et les perspectives de la Suisse aux Mondiaux plutôt que sur l'affaire Patrick Fischer. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pius Suter vient de manger lorsqu'il prend le temps de s'entretenir avec l'agence de presse Keystone-ATS. L'attaquant des Blues est le premier joueur de la NHL à avoir rejoint l'équipe de Suisse, qui affrontera la Suède jeudi à Jönköping dans le cadre de l'Euro Hockey Tour avant de rencontrer la Finlande et la République tchèque respectivement samedi et dimanche à Ceske Budejovice.

Au moins cinq autres joueurs de NHL devraient l'imiter la semaine prochaine. Pour l'entraîneur-chef Jan Cadieux , «il s'agit de faire ce qui est le mieux pour l'équipe, afin que les joueurs soient mentalement frais après une longue saison et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes lors du Championnat du monde.»

Suter a certes participé aux JO en février, mais il avait dû faire une pause d’un bon mois juste avant en raison d’une blessure à la cheville droite. Quoi qu’il en soit, il ne faisait aucun doute pour lui qu’il allait rejoindre l’équipe de Suisse dès maintenant. «Je serais de toute façon allé sur la glace, au pire tout seul», souligne le Zurichois de 29 ans.

Une longue période difficile

Pius Suter est rentré de St. Louis en Suisse jeudi dernier. Auparavant, il avait fait une petite escapade de deux nuits avec pratiquement tous ses coéquipiers, et ils avaient joué au golf ensemble. C'était la conclusion d'une saison globalement décevante pour les Blues. Certes, St. Louis n'était finalement qu'à quatre points d'une place en play-off, «mais cela semble plus serré que ce que l'on ressentait», souligne Suter.

L'équipe a trouvé ses marques trop tard. Avant la pause olympique, les Blues étaient la deuxième plus mauvaise équipe de la ligue, avant de marquer des points lors de 20 des 25 derniers matches en remportant 17 victoires. «Nous avons connu un début de saison difficile et, en partie à cause des blessures, nous n'avons pas réussi à sortir de cette spirale négative avant la pause», explique Suter.

Des performances «mitigées»

Le centre polyvalent a bénéficié du sixième temps de jeu le plus long parmi les attaquants des Blues, avec une moyenne de 15'53 passées sur la glace. Seuls trois joueurs de l'équipe ont affiché un meilleur bilan plus-moins que Suter (+13), lequel a compilé 13 buts et 16 passes décisives en 64 matchs.

Est-il satisfait de ses performances? «Elles sont mitigées. Défensivement, c'était correct, même si on peut toujours faire mieux. Offensivement, j'aurais pu apporter davantage, tout comme l'ensemble de l'équipe. Nous n'avons pas atteint notre objectif, on ne peut donc pas être satisfait.»

Les Blues sont la quatrième équipe de Pius Suter en NHL après les Blackhawks de Chicago, les Red Wings de Detroit et les Canucks de Vancouver. Avec ces derniers, il avait été plus productif que jamais en NHL la saison précédente, avec 25 buts et 21 passes décisives en 81 rencontres.

Son contrat avec les Canucks arrivant à échéance, il s'était retrouvé sur le marché des agents libres et avait choisi St. Louis. Il a signé pour deux ans, son salaire passant de 1,6 à 4,125 millions de dollars par saison.

Jamais deux sans trois?

Mais désormais, Pius Suter se concentre entièrement sur l’équipe nationale. Il n’a pas souhaité s’étendre davantage sur les jours tumultueux qui ont suivi l'affaire Patrick Fischer, démis de ses fonctions d'entraîneur national après l'affaire du faux certificat Covid.

«Ce furent des journées intenses pour tout le monde. Nous avons échangé nos points de vue. Nous voulons désormais nous concentrer sur le Championnat du monde. On sent que pour nous, le sujet est globalement clos. Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter.»

Est-ce le moment ou jamais pour la Suisse? «Nous jouons à domicile, nous voulons montrer quelque chose aux fans et susciter l’euphorie. De ce fait, personne n’a besoin d’une motivation supplémentaire», lâche encore Suter, pour qui ce Mondial est d’autant plus spécial qu’il a longtemps joué à Zurich avec les Lions et qu’il habite toujours près de la patinoire durant l'été.

Ce n'est au outre que son troisième Championnat du monde après ceux de 2017 et 2022. Il n’a donc glané aucune des trois médailles d’argent remportées par la Suisse au cours des huit dernières années, et souhaite désormais rattraper le temps perdu.

Le centre zurichois veut aussi faire oublier la déception des Jeux, où la Suisse avait laissé filer une avance de 2-0 en quart de finale contre la Finlande (défaite 3-2 après prolongation). «Nous donnons tout pour réussir le grand coup», clame-t-il.