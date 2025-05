La Suisse a offert une prestation XL face aux Etats-Unis à Herning (3-0) lors du Mondial. L'équipe a tiré à la même corde et ne s'est pas laissé impressionner par le pedigree NHL de son adversaire.

Keystone-SDA ATS

Hannibal Smith de «L'Agence tous risques» avait cette célèbre phrase «J'adore quand un plan se déroule sans accrocs». Patrick Fischer peut très certainement la lui piquer après un tel match.

Il y avait comme des airs de Stockholm 2013 lorsque la Suisse avait battu les Etats-Unis 3-0 en demi-finale du Mondial avec Andres Ambühl comme seul témoin de ces deux rencontres. Berra avait signé un blanchissage, alors que Genoni s'en est offert un dixième dans un Championnat du monde. Le gardien zougois est deuxième sur les listes mondiales, derrière le Tchèque Jiri Holecek qui officiait entre les années 60 et 70.

Lors des deux premières rencontres, la Suisse avait été bonne durant les tiers impairs, mais son implication en deuxième période laissait à désirer. Pas cette fois-ci. De la première à la quatrième ligne, tous les joueurs méritent la citation.

Un Fiala admirable

Tout le monde a vu Kevin Fiala se donner à 100% et trouver par deux fois les montants de Joey Daccord, mais les douze autres attaquants et les six défenseurs ont joué une partition identique.

A noter que le joueur des Los Angeles Kings, débarqué la veille, a expliqué aux journalistes la raison de sa venue plus tardive. Sa femme Jessica était enceinte de leur deuxième enfant, mais le bébé n'a pas survécu: «C'était une semaine super difficile. Cela signifie beaucoup pour moi que ma femme et ma fille soient là. Je me sens toujours à la maison quand elles sont là. C'est pour ça que j'ai pu réaliser une telle performance aujourd'hui, elles m'ont beaucoup aidé.»

Sur une note moins triste, Andrea Glauser a aimé ce que la sélection a présenté comme jeu, mais le défenseur fribourgeois a aussi vu des choses à corriger: «On a fait un bon match. On voulait bien sortir et je pense qu'on est bien sorti. Après, je vois toujours des trucs où on peut mieux faire. Il ne faut jamais être content. Derrière, on n'a pas beaucoup donné, mais il y a quelques trucs qu'on doit quand même regarder.»

Un peu de repos avant les Allemands

Malgré un léger déficit de taille et de poids, la Suisse a regardé les Américains dans les yeux, voire mieux. «On montre à toutes les équipes qu'on est là, poursuit Glauser. On n'est peut-être pas les plus grands, mais on joue avec le coeur. C'est comme ça qu'on peut gagner des matches.»

Le Singinois perfectionniste a pointé du doigt «des pénalités inutiles. Il est aussi revenu sur ce tiers médian nettement mieux maîtrisé qu'au cours des deux précédentes rencontres: «On a parlé du deuxième tiers, mais ce n'est jamais bon de trop parler. On voulait juste le montrer sur la glace. Il y a eu une réaction par rapport aux deux autres matches.»

Mardi, les joueurs auront droit à un jour off pour profiter de leur famille venue les soutenir. Mais dès mercredi, il faudra repartir «au turbin», ce qui n'effraie pas le futur arrière de Fribourg-Gottéron: «On va avoir deux jours sans match, cela va nous permettre de regarder ce que l'on peut améliorer avant la partie de jeudi contre l'Allemagne jeudi.» Ne jamais être satisfait, même lorsque le plan se déroule sans accrocs.