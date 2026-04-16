Au lendemain du licenciement de son sélectionneur Patrick Fischer, l'équipe de Suisse entame en Slovaquie la préparation du championnat du monde qu'elle jouera à domicile (à Zurich et à Fribourg) du 15 au 31 mai. Elle dispute ses deux premiers matches du printemps jeudi et vendredi à Topolcany (à 16h30), face à la Slovaquie.

Jan Cadieux se retrouve propulser à la tête de l’équipe de Suisse plus tôt que prévu. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les hockeyeurs suisses évolueront sous les ordres de Jan Cadieux, propulsé sélectionneur plus tôt que prévu après le licenciement de Fischer mercredi soir. Le Zougois a été démis de ses fonctions par la Fédération deux jours après la révélation de son certificat Covid falsifié.

Malgré cette tourmente, Jan Cadieux peut déjà compter sur plusieurs joueurs expérimentés (Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Romain Löffel, Gaëtan Haas, Ken Jäger ou Grégory Hofmann). Mais ni ceux jouant au sein des équipes demi-finalistes des play-off de National League, ni ceux évoluant en NHL ne sont pour l'heure de la partie.

Les places seront donc chères au sein d'une équipe qui sera forcément ambitieuse après s'être parée d'argent lors des deux derniers Championnats du monde. Les sélectionnés de la première heure devront se mettre en évidence en Slovaquie déjà pour espérer poursuivre la préparation à Bienne la semaine prochaine.

Mais certains sont avant tout là pour acquérir de l'expérience, comme les deux néophytes Niklas Blessing (19 ans) ou Miles Müller (21 ans). Le défenseur de Bienne et l'attaquant d'Ambri-Piotta n'osent certainement pas revendiquer une place au championnat du monde, même si Jan Cadieux pourrait réserver l'une ou l'autre surprise pour son premier tournoi à la tête de l'équipe de Suisse.

Une aubaine

Seuls quelques joueurs du cadre actuel auront le loisir de griffer la glace au Mondial. D'une part, il manque encore les candidats qui ont participé avec leur équipe aux demi-finales des play-off de National League, et d'autre part, de nombreux piliers de NHL. Les éliminations précoces outre-Atlantique d'équipes comme les New Jersey Devils ou les Predators de Nashville, notamment, sont une aubaine pour Cadieux.

Il espère ainsi pouvoir compter sur ses stars comme Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler, Nino Niederreiter, Pius Suter ou encore Philipp Kurashev. Sauf blessure, rien ne s'oppose à leur participation au Mondial. En outre, tous, hormis Kurashev, ont encore un contrat pour l'année prochaine en NHL.

Janis Moser et Akira Schmid pourraient eux aussi rejoindre la sélection si leur équipe respective, Tampa Bay Lightning et les Golden Knights de Vegas, devait échouer rapidement en play-off. En revanche, Kevin Fiala, blessé depuis les JO, semble hors course. «Il a repris l'entraînement sur la glace mais il est encore loin de pouvoir effectuer son retour», avait précisé Patrick Fischer avant son licenciement auprès de Keystone-ATS.

Même si son équipe des Los Angeles Kings devait être rapidement éliminée des play-off, il est très peu probable qu'elle le libère pour le Mondial. «C'est dommage, il aurait vraiment mérité sa place. Il a tant fait pour l'équipe nationale», avait relevé l’ancien sélectionneur.