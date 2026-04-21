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NHL Lian Bichsel et Dallas remettent les pendules à l’heure

ATS

21.4.2026 - 07:41

Lian Bichsel et Dallas n'ont pas failli. Fessés 6-1 lors du premier match, les Stars ont battu Minnesota 4-2 pour égaliser à 1-1 dans la série.

Keystone-SDA

21.04.2026, 07:41

21.04.2026, 07:48

Auteur de 28 arrêts pour obtenir la première étoile, Jake Oettinger a été le grand artisan de cette victoire. Avec son doublé, Wyatt Johnston s'est montré également décisif. Aligné durant 14'17'', Lian Bichsel a, pour sa part, été crédité d'un bilan de +1.

Le défenseur soleurois et ses coéquipiers doivent désormais gagner l'une des prochaines rencontres à Minnesota pour reprendre l'avantage de la glace. L'acte III aura lieu mercredi.

NHL. Entrée en matière désastreuse pour Dallas et Lian Bichsel

NHLEntrée en matière désastreuse pour Dallas et Lian Bichsel

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