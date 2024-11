Giancarlo Chanton a été appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de Suisse. Le défenseur de Genève-Servette veut montrer ce dont il est capable à l'occasion de la Karjala Cup, dès jeudi face à la Finlande (17h30).

Giancarlo Chanton l'avoue, il a «un peu transpiré» lorsque Patrick Fischer l'a appelé. «C'était un moment spécial, un rêve s'est réalisé», explique le défenseur de 21 ans à Keystone-ATS. Le natif de Bâle, parti à 14 ans à Langnau, puis à 16 ans au Canada avant d'atterrir au GSHC, a fait son trou dans l'effectif des Grenat.

Son année passée outre-Atlantique a forgé sa mentalité. «J'ai beaucoup appris», dit Chanton, qui a notamment été impressionné par l'intensité prônée par les Canadiens ainsi que leur assurance. «A l'entraînement, chaque duel est mené comme en match. En Suisse, nous pourrions avoir davantage confiance en nos capacités», ajoute-t-il.

La confiance de Jan Cadieux

Débarqué en 2021 au bout du Léman, Giancarlo Chanton a dû d'abord faire ses preuves pendant deux saisons, passant des M20 à la première équipe ainsi que par la Swiss League (Langenthal et La Chaux-de-Fonds). Mais depuis la saison dernière (51 matches, 5 points), il bénéficie de la confiance de Jan Cadieux, qui l'aligne en moyenne plus de 15 minutes par match.

Ce jeune défenseur, qui se décrit lui-même comme «un type plutôt calme», veut encore progresser. «J'aimerais gagner encore plus de temps de glace en devenant plus rapide et plus explosif. Je pourrai alors encore mieux mettre mes idées en pratique. Je dois aussi encore travailler sur mon jeu offensif», énumère-t-il.

La NHL reste pour lui un objectif, mais il préfère ne pas regarder trop loin. Il veut surtout profiter de ses premières capes avec la Suisse pour se faire une jolie carte de visite.

ATS, par Sascha Fey