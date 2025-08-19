La Suisse commencera «son» championnat du monde par un duel face aux Etats-Unis. La sélection de Patrick Fischer aura l'occasion de prendre sa revanche après la défaite en finale du dernier Mondial.

Les Suisses et les Américains se retrouveront en entame du Mondial 2026 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce premier match du pays-hôte aura lieu le vendredi 15 mai à 20h20 à Zurich, selon le programme publié mardi par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Il sera précédé par un duel opposant la Finlande à l'Allemagne (16h20). A Fribourg, le Canada et la Suède lanceront les débats avant un Tchéquie – Danemark en soirée.

Pour rappel, la Suisse s'était inclinée en finale du Mondial en mai face à ces mêmes Etats-Unis à Stockholm (1-0 après prolongation). Doubles vice-champions du monde en titre, les hockeyeurs helvétiques tenteront d'enfin décrocher l'or mondial devant leur public.

La Finlande pour finir

Après cette entrée en lice, ils affronteront dans l'ordre la Lettonie (16 mai), l'Allemagne (18), l'Autriche (20), la Grande-Bretagne (21), la Hongrie (23) et la Finlande (26). Tous les matches de ce groupe A se dérouleront à Zurich, dans l'antre du ZSC.

Les équipes du groupe B – Canada, Suède, Tchéquie, Danemark, Slovaquie, Norvège, Slovénie et Italie – en découdront à Fribourg.