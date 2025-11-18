  1. Clients Privés
Swiss League Un retour en force pour La Chaux-de-Fonds face à Viège

ATS

18.11.2025 - 23:01

Battue à trois reprises dans ses quatre derniers matches, La Chaux-de-Fonds a cueilli un succès probant mardi en Swiss League. Le HCC a dominé Viège 5-1 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds s’impose 5-1 face à Viège (archives).
La Chaux-de-Fonds s’impose 5-1 face à Viège (archives).
ats

Keystone-SDA

18.11.2025, 23:01

Les hommes de Louis Matte ont forcé la décision dans un deuxième tiers-temps remporté 4-0. Le premier but est tombé après 37'' de jeu dans cette période médiane, le quatrième à seulement 4'' de la deuxième sirène.

La «Tchaux» revient à 6 points du leader Thurgovie, qui s'est imposé 4-3 aux tirs au but à Sierre. Cette défaite est particulièrement cruelle pour Sierre: les hommes de Chris McSorley ont encaissé le 3-3 à 4'' de la fin du temps réglementaire. Et ils ont survolé les débats, cadrant 59 tirs contre 27 pour Thurgovie.

