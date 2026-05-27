Fribourg-Gottéron n’a pas été vraiment lésé par le tirage au sort de la phase de ligues de la Ligue des Champions.

Fribourg-Gottéron peut se réjouir du tirage au sort. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Champion de Suisse recevra Pilsen (CZE), Adler Mannheim et Nitra (SVK) pour trois déplacements qui semblent à sa portée, à Graz, à Klagenfurt et à Herning (DEN).

Tirage plus complexe pour Servette

Genève-Servette devra, en revanche, jouera à deux reprises en Suède, contre Skelleftea et Växjö. Les Grenat se déplaceront également en Pologne, à Tychy, pour recevoir Liberec (CZE), Cologne et Berlin. Davos recevra Berlin, Liberec (CZE), Hamar (NOR) pour des matches à l’extérieur à Rögle (SWE), Skelleftea et Tychy.

Cette phase de ligues débutera le 3 septembre. Elle éliminera huit équipes avant les huitièmes de finale. La finale aura lieu le 23 février 2027