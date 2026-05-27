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Champions Hockey League Tirage abordable pour Gottéron, ardu pour Servette

ATS

27.5.2026 - 19:00

Fribourg-Gottéron n’a pas été vraiment lésé par le tirage au sort de la phase de ligues de la Ligue des Champions.

Fribourg-Gottéron peut se réjouir du tirage au sort.
Fribourg-Gottéron peut se réjouir du tirage au sort.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.05.2026, 19:00

Le Champion de Suisse recevra Pilsen (CZE), Adler Mannheim et Nitra (SVK) pour trois déplacements qui semblent à sa portée, à Graz, à Klagenfurt et à Herning (DEN).

Tirage plus complexe pour Servette

Genève-Servette devra, en revanche, jouera à deux reprises en Suède, contre Skelleftea et Växjö. Les Grenat se déplaceront également en Pologne, à Tychy, pour recevoir Liberec (CZE), Cologne et Berlin. Davos recevra Berlin, Liberec (CZE), Hamar (NOR) pour des matches à l’extérieur à Rögle (SWE), Skelleftea et Tychy.

«Le triomphe de l'obstination». «Ils l'ont fait !» : la presse suisse s'enflamme après le titre des Dragons

«Le triomphe de l'obstination»«Ils l'ont fait !» : la presse suisse s'enflamme après le titre des Dragons

Cette phase de ligues débutera le 3 septembre. Elle éliminera huit équipes avant les huitièmes de finale. La finale aura lieu le 23 février 2027

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