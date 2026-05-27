Fribourg-Gottéron n’a pas été vraiment lésé par le tirage au sort de la phase de ligues de la Ligue des Champions.
Le Champion de Suisse recevra Pilsen (CZE), Adler Mannheim et Nitra (SVK) pour trois déplacements qui semblent à sa portée, à Graz, à Klagenfurt et à Herning (DEN).
Tirage plus complexe pour Servette
Genève-Servette devra, en revanche, jouera à deux reprises en Suède, contre Skelleftea et Växjö. Les Grenat se déplaceront également en Pologne, à Tychy, pour recevoir Liberec (CZE), Cologne et Berlin. Davos recevra Berlin, Liberec (CZE), Hamar (NOR) pour des matches à l’extérieur à Rögle (SWE), Skelleftea et Tychy.
Cette phase de ligues débutera le 3 septembre. Elle éliminera huit équipes avant les huitièmes de finale. La finale aura lieu le 23 février 2027