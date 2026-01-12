Mal en point en National League, Zoug espère retrouver des couleurs en Ligue des champions. Les joueurs de Suisse centrale recevront mardi (19h45) les Suédois de Lulea en demi-finale aller.

Zoug espère retrouver des couleurs en Ligue des champions. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser ATS

Jusqu'ici, 2026 ne sourit pas du tout aux Zougois. Ils ont en effet perdu les cinq matches disputés depuis Nouvel-An, ce qui les a fait reculer au 8e rang du classement, à huit points de la dernière place directement qualificative pour les quarts de finale des play-off.

Cette saison, l'un des gros problèmes de la formation zougoise est son manque de constance. En championnat, elle n'a jamais réussi à aligner plus de deux victoires consécutives. De nouveaux chantiers apparaissent d'un match à l'autre: parfois la défense n'est pas au point, et d'autres fois c'est le secteur offensif qui manque de force de percussion.

Frustration

L'entraîneur Michael Liniger se passerait volontiers de ces problèmes. «C'est très frustrant de ne pas arriver à tout mettre ensemble», explique-t-il. Les habituels leaders offensifs sont trop discrets en ce début d'année. Lors des cinq derniers matches, Dominik Kubalik et Tomas Tatar n'ont été impliqués que sur un but.

Le capitaine Jan Kovar a avoué que l'équipe se trouvait face à un problème mental: elle manque de confiance, et les prises de décision avec le puck sont trop lentes. Le Tchèque a toutefois affirmé que les joueurs étaient derrière l'entraîneur et qu'ils devaient prendre leurs responsabilités.

La situation n'est évidemment pas idéale pour Michael Liniger (46 ans), qui est pour la première fois entraîneur principal en National League après avoir officié deux ans comme assistant de son prédécesseur Dan Tangnes. «On ne doit pas chercher des excuses, mais des solutions. La situation est comme elle est, on doit faire avec et trouver des chemins pour en sortir.»

Lulea aussi à la peine

L'adversaire qui leur est proposé ne baigne pas non plus dans le bonheur. Champion sortant, Lulea végète à un décevant 7e rang cette saison. Le club du nord de la Suède a gagné la compétition européenne en 2014/15 et atteint trois fois le dernier carré.

Le match retour aura lieu mardi prochain à Lulea. L'autre demi-finale est 100% suédoise avec une affiche entre Brynas et Frölunda Göteborg.