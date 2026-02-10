Les Suissesses ont concédé une troisième défaite en quatre matches dans le tournoi olympique face à la Finlande 3-1 mardi. La sélection à croix blanche retrouvera cet adversaire en quarts.

Nicole Vallario en action face à la Finlande. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après une première période vierge de but, la Finlande a su profiter de la première situation de supériorité de la rencontre pour ouvrir la marque à la 24e grâce à Viivi Vainikka, parfaitement servie par Sanni Vanhanen devant la cage suisse. L'attaquante d'Ambri Piotta Julia Liikala a doublé la marque à la 30e d'un tir puissant.

Après deux matches sans marquer, la sélection de Colin Müller a trouvé la faille grâce à la joueuse de Boston Alina Müller, qui a inscrit le 2-1 à la 37e, mais Vanhanen a redonné un avantage de deux buts aux Finlandaises 35 secondes plus tard.

Avec cette défaite, la troisième en quatre rencontres, la Suisse est assurée de retrouver la Finlande en quart de finale. Dans l'autre rencontre du groupe A, les Etats-Unis ont infligé une correction 5-0 au Canada, pourtant l'une des équipes favorites du tournoi, et sont assurés de finir en tête du groupe.